بدون الكويت ينظمون اعتصامًا احتجاجيًا على زيادة رسوم المدارس الخاصة (صور فيديو)

نفذ عدد من أولياء أمور الطلبة ”البدون“ في الكويت، اليوم الاثنين، اعتصامًا أمام مدرسة الجهراء الخاصة، احتجاجًا على زيادة المدرسة للرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، ومخالفتها لقرار وزارة التربية التي قضت بمنع زيادة الرسوم الدراسية في العام الدراسي الجديد.

وأبدى المعتصمون رفضهم لقرار المدرسة مطالبين بإلغاء الزيادة التي فرضتها في بعض الشرائح دون قرار وزاري ومخالفتها للوائح والنظم، مؤكدين أن الكثير من المدارس الخاصة تحتاج إلى صيانات داخلية وفصولها تعاني كثافة طلابية زائدة عن المسموح به، وتحتاج إلى أعمال النظافة.

وأكد الأولياء استمرار اعتصاماتهم يوميًا أمام المدارس الخاصة بمختلف المناطق حتى يتم إلغاء هذه الزيادات التي تكلفهم فوق طاقتهم، مطالبين بإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة التي تواجه فئة كبيرة في البلد الخليجي.

ولي أمر طالب بدون في إحدى المدارس الخاصة: أقسم بالله لن يدرسوا أبنائي إذا لم يتم إلغاء قرار زيادة الرسوم. #اعتصام_مدرسه_الجهراء_الاهليه pic.twitter.com/X2WWKVZB5y — المجلس (@Almajlliss) April 8, 2019

ويأتي الاعتصام اليوم عقب إعلان الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، عبدالمحسن الحويلة، عن استقبال طلبات واستفسارات المراجعين وعرض آراء أولياء الأمور اليوم الاثنين في إدارة مدارس التربية الخاصة بمنطقة حولي، وغدًا في مقر إدارة التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ولي أمر طالب من فئة البدون مقهورا لرفع المدارس الخاصة الرسوم المالية دون وجه حق على حد وصفه.

#اعتصام_مدرسه_الجهراء_الاهليه pic.twitter.com/b0Ie2tZHcT — المجلس (@Almajlliss) April 8, 2019

وشارك رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات من خلال اعتراضهم على قرار رفع الرسوم وسط تداول بعض الصور من المدارس الخاصة التي أظهرت حجم الإهمال المتواجد فيها من ناحية النظافة والصيانة.

وتعد قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة.