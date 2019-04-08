ما حقيقة وفاة النائب الكويتي السابق سلطان اللغيصم في إسبانيا؟

نفى البرلماني الكويتي السابق سلطان اللغيصم الشمري خبر وفاته، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وهو يتلقى العلاج في إسبانيا، وذلك عقب تداول أنباء عن وفاته بسبب نزيف في الدماغ.

وقال البرلماني اللغيصم في تصريح لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية، إنه ”تواصل مع جميع الذين سألوا عنه واطمأنوا عليه“، مؤكدًا أن ”خبر وفاته هو مجرد إشاعة“.

وكان عدد من النشطاء والحسابات الإخبارية قد تداولت، اليوم الإثنين، خبر وفاة النائب اللغيصم داخل المستشفى في إسبانيا، المتواجد فيه لتلقي العلاج، قبل أن ينفي النائب وعدد من أقاربه خبر الوفاة، مؤكدين تمتعه بصحة جيدة.

وأثار تداول الخبر الذي نشرته بعض الصحف المحلية في البلاد، وتم حذفه لاحقًا، استياء النشطاء لعدم تحري الدقة في نقل الخبر بعد انتشاره بشكل سريع، وتقديم عدد من النشطاء التعازي في وفاة النائب.