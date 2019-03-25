إيران تمنع المشاهير من جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات

أعلن نائب المدعي العام الإيراني، جافيد جافيدنيا، حظر جمع الأموال من قبل المشاهير لصالح ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، والتي وفقًا لوسائل إعلام محلية غمرت ما لا يقل عن 70 قرية في جولستان وأكثر من 200 قرية في مازندران، متسببة في أضرار جسيمة.

وأكد ”جافيد“ إغلاق أي حساب مصرفي تم فتحه لهذا الغرض.

وكان عدد من مشاهير الرياضة وغيرهم، أعلنوا عن حملات لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات في المحافظات الشمالية، كما سافر بعضهم إلى المناطق المتضررة لمتابعة جهود الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وصرح ”جافيد“ لإحدى وكالات الأنباء أنه حتى الآن تم فتح أكثر من 60 حسابًا تم إغلاق بعض منها بالفعل، مضيفًا أنّ ”أيّ تمويل جماعي عن طريق الأفراد أو المنظمات يجب أن يتم من خلال جمعية الهلال الأحمر أو من خلال لجنة المساعدات الرسمية“.

كما حذر المشاهير وغيرهم من أن الحسابات المصرفية التي تم فتحها سيتم إغلاقها وتحويل جميع الأموال لحسابات الوكالات الحكومية المعنية بمساعدة ضحايا الفيضانات.

وأشار إلى حالات سابقة تمت خلالها عمليات احتيال عن طريق جمع تبرعات لمواجهة بعض الكوارث الطبيعية.