فتاة بريطانية تكسب 260 ألف جنيه إسترليني سنويًا من تسمية مواليد الغرباء (صور)

تكسب طالبة في بريطانيا، في المرحلة الثانوية، أكثر من 260 ألف جنيه إسترليني سنويًا، لبراعتها في تسمية مواليد الغرباء بأسماء تناسب ميولهم وثقافاتهم.

وخصصت الفتاة التي تدعى ”بوجيسوب“ مشروعًا لعملها الفريد، تُساعد من خلاله العائلات الصينية في اختيار اسم إنجليزي يناسبهم، حيث حصلت على الفكرة عند زيارتها الشرق الأقصى مع والدها قبل عدة أعوام، وطُلب منها حينها، تسمية مولود صيني باسم إنجليزي.

وعندما عادت إلى لندن، نفّذت بعض البحوث حول تسمية أطفال المجتمع الصيني بأسماء إنجليزية، بحيث تكون ذات دلالات ثقافية وتاريخية، ومن ثم بدأت نشاطها التجاري.

ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن جيسوب (19 عامًا)، قولها: ”هناك الكثير من الآباء الصينيين، اختاروا لأبنائهم أسماء إنجليزية مُحرجة بدون علمهم مثل (غاندالف وسندريلا)، وذلك لعدم تمكنهم من الـتأكد من معاني الأسماء“.

واختارت عبر موقع إلكتروني أنشأته لمشروعها، أكثر من 677000 اسم لأطفال في الصين، مبينةً أن ”السمات الشائعة التي يريدها الآباء في أطفالهم التعاطف والصدق، والطيبة والجمال للفتاة، والقوة والذكاء للصبي“.