لماذا استبعدت الكويت المعلمين المصريين للعام الثاني؟

أثار قرار وزارة التربية والتعليم في الكويت، استبعاد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية، للعام الثاني على التوالي، بعد إعلان الوزارة رسميًا عن احتياجاتها لمعلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن، تساؤلات عن أسباب الاستبعاد.

وانقسم خبراء تربيون في تفسيرهم لذلك القرار إلى قسمين، الأول رأى أن ”السبب الرئيسي في استبعاد مصر من التعاقدات الخارجية يعود لتوجه وزارة التربية نحو إحداث نوع من التوازن وتقريب نسب الأعداد بين الجنسيات العربية المختلفة في المدارس“.

وأضافوا، فيما نقلته عنهم صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن ذلك مرده أن ”الاحصائيات الرسمية تظهر أن المعلمين المصريين يحتلون المرتبة الأولى بأغلبية ساحقة مقارنة بالجنسيات العربية الأخرى“.

ويرى فريق آخر أن ”القيادات التربوية تخشى مواجهة الهجمات النيابية المتلاحقة التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الآخيرة، حيث طالب عدد من النواب وزارة التربية بعدم التعاقد مع معلمين من دول مصنفة في مستوى أقل من الكويت في جودة التعليم“، بحسب قولهم.