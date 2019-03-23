كاتبة كويتية تثير غضب السعوديين بسبب ”مقارنة بين جدة والرياض“

كاتبة كويتية تثير غضب السعوديين بسبب ”مقارنة بين جدة والرياض“

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثارت الكاتبة الكويتية المعروفة، فجر السعيد، غضب عدد من النشطاء السعوديين عقب مقارنة أجرتها بين جدة والرياض، في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، وصفها السعوديون بـ ”دس السم في العسل“.

وعبرت الكاتبة عن إعجابها بمدينة الرياض، والفرق الواضح بينها وبين جدة، قائلةً ”قبل كنت اسمع #جده غير .. اروح جده بطريجي للعمره ما اشوف شي غير مثل ماهي … الصراحه وبدون زعل اللي شفته غير هو #الرياض .. الرياض غييييير وشعبها هم غييييييييييييييييييير.. الله يعطيكم العافيه ويديم عليكم نعمة الأمن والأمان ويطول بعمر الملك سلمان قائد هالنهضه اللي شفتها“.

 

ورغم تبرير بعض النشطاء للتغريدة، ودعوتهم الكاتبة السعيد لزيارة جدة ورؤية النهضة الكبيرة فيها، فقد اعتبر بعض النشطاء أن كلام الكاتبة الشهيرة ”ملغوم“ مؤكدين أن كل مدن المملكة تحتوي على مظاهر نهضة واهتمام من القيادة في البلاد.

وأبدى الناشط محمد المطرفي استياءه من كلام الإعلامية الكويتية، قائلاً ”فلنحذر نحن أهل السعودية من بعض الكلام الذي يشبه السم المخلوط بالعسل، والذي يأتي من أناس نعتقد بانهم أصدقاء. فحكومتنا الرشيده، حفظها الله، لم تدخر جهداً في دعم وتطوير كل بقعة من أرض الوطن الغالي، ونحن نشاهد بأم أعيننا التطور المستمر بجميع مدن المملكة الغالية، كفانا الله شر الحاسدين“.

 

وقال حساب (الجوهرة)، ”نصيحة إذا اردتي أن ترضي السعودية أو تبدي إعجابك بها اياك والمساس بشخص واحد منهم. جدة وأهلها جزء من كيان وتطور المملكة، حافظي على بريقك فالشعب السعودي لا يرحم إذا حط أحد بباله“.

 

وكتبت المدوِنة مريم العبودي ”لااا ما نقبل الانتقاص من جدة وأهل جدة. جدة أم الرخاء والشدة.ومن فضلك لا تتعودنها. جدة والرياض عينين في رأس.“.

 

وعلق الناشط سعود الحمياني العتيبي ”ما ادري اش هدفك من قولك الرياض غير وشعبها غير، للمعلوميه سكان الرياض جزء من الشعب السعودي، وغالبية سكانها قدموا لها من بقية مدن المملكة، وعاشوا وتربوا بها، فليس هنالك أي اختلاف في تركيبة كافة مدن المملكه، فلا تحاولين التشكيك في توجهات الدولة حفظها لمناطق معينة دون الاأخرى نحن اعلم منك“.

 

وتثير الكاتبة فجر، الجدل والنقاش بين الحين والآخر، من خلال تغريدات تطرحها في حسابها، أو تعليقات على مواضيع مختلفة مثارة في البلاد، وكان آخرها قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومهاجمتها للفنانة السورية، أصالة نصري، عقب تصريحات الأخيرة برغبتها في الحصول على الجنسية المصرية.

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