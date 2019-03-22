صلاة الغائب في الحرمين على ضحايا مسجدي نيوزيلندا (فيديو)

أدى المصلون بالمسجد الحرام في منطقة مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضي، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وقتل في الهجوم الإرهابي ما لا يقل عن 50 شخصًا، أثناء تأديتهم الصلاة في المسجدين بكرايست تشيرش، حين دخل مسلح المسجدين وفتح النار، فيما أصيب عشرات آخرون.

ودوى صوت الأذان، اليوم الجمعة، في شتى أنحاء نيوزيلندا؛ تعاطفًا مع ضحايا الهجوم، بينما تجمع الآلاف لتأبين القتلى، فيما ارتدت نيوزيلنديات الحجاب، تضامنًا مع الجالية المسلمة.

وقادت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، نحو 5 آلاف شخص للوقوف دقيقتين صمتًا، في متنزه ”هاجلي“ أمام مسجد النور، الذي قتل فيه معظم الضحايا.

وارتدت أرديرن، التي أحاط بها وزراء ومسؤولون أمنيون، حجابًا أسود، كما ارتدت شرطيات في المتنزه أحجبة سوداء، وعلقن وردة حمراء على ستراتهن.