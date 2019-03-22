إلغاء ستائر مطاعم ”هرفي“ بالسعودية يثير الجدل

تسبب قرار سلسلة مطاعم ”هرفي“، التي تملك أكثر من 170 فرعًا لها في المملكة العربية السعودية، بإلغاء الستائر، بجدل بين ناشطين.

وتفاعل عدد من السعوديين مع قرار الإلغاء، بين مؤيد ومعارض، فيما ذكر ناشطون أن تعميمًا صادرًا على المطاعم والفروع الجديدة بضرورة إلغاء الستائر، دون توضيح إن كان التعميم يخص منطقة الرياض ومحافظة جدة أم جميع أرجاء المملكة.

#هرفي_تلغي_الستاير

يعني على اساس انه اول مطعم يسوي كذا!

اغلب المطاعم في جدة وفي الرياض نفس النظام وفيه تعميم على المطاعم والفروع الجديدة ان تتبع هذا النظام للاسف — ً (@Advices_u) March 21, 2019

واتخذ ناشطون من موقع ”تويتر“ عبر هاشتاغ #هرفي_تلغي_الستاير، منبرًا للتعبير عن آرائهم، حيث شددت ”أوركيد الغامدي“: ”قاطعوا أما مجرد كلام ما ينفع! وماجات عليه أكثر المطاعم كذا ، حتى يعرفون أن ديننا ومبادئنا لاتقبل المساومة ! ومو من زين مطاعمهم تجيب الهم والضيق آخذ لي أكل وأقعد في بيتي وأرض الله الواسعة متسترة وآكل براحتي أفضل! ”يلغون الستاير ودين الله لقلوبنا ساتر“.

#هرفي_تلغي_الستاير

الجميل انه الآن الساعة 2:30 ظهراً والمطعم خالي تماماً مثل ما تشوفون ????????. pic.twitter.com/g6EDKE6hoA — عبدالله (@Ozw4i) March 21, 2019

وطالب فريق بمقاطعة المطاعم في قرارها، وقال ”فهد المزيد“: ”أسعاركم غالية وما قاطعناكم!! لكن تشيلون ستائر غرف العوائل ليييييش؟؟ وماذا تقصدون بهذا؟ كنتم حاطين جلسات مكشوفة لمن لا يريد الحجاب.. فلماذا تجبرون من أرادت الستر وتؤذونها في تمسكها بحجابها؟؟ تستحقون #المقاطعة بعد هذا، فالبديل عنكم متوفر، والدين عندنا قبل كل شي“.

وأيد ”بدر“: ”المجتمع السعودي في أغلبه محافظ ولديه ثوابت إسلامية وعادات وتقاليد لا أنتم ولاغيركم يستطيع تغييرها، وأنا أطالب من هذا المنبر مقاطعة جميع المطاعم التي تهين ثوابتنا وتقاليدنا وأول مانبدأ ب #هرفي غصب إلا نصير منحلين أخلاقيًا ونقلد غيرنا عشان يقال عنا متطورون“.

بدورها، بررت ”العنود العتبي“ القرار بالقول: ”فيه مقطع انتشر قبل فترة لبنت وولد داخل هرفي، المقطع فاضح والسبب أن المكان مغلق محد يشوفهم“.

#هرفي_تلغي_الستاير

سالت الموظف عن سبب ازالة الستاير قال من قرار ادارة الشركة ، مدري وش الهدف من هالحركة بس الاكيد انهم لهم رغبة بخسارة شريحة معينة من الزبائن ، اضف الى ذلك عدم الاهتمام بالنظافة .

الله المُستعان . pic.twitter.com/0nCw8y9k8H — عبدالله (@Ozw4i) March 21, 2019

فريق آخر استغرب الهجوم على قرار إلغاء الستائر، معتبرين أن هذا تناقضًا، خاصة أن ساحات مطاعم المولات والحدائق التي يتوجه لها الناس والعائلات لا توجد بها أي ستائر في الأصل، وعلقت مغردة: ”طيب وإذا ؟ هرفي مو بيتك عشان تاخذ راحتك أساسًا ، أشوف لما تسافرون تركيا تبلعون بدون ستاير ومعاكم زوجاتكم وبناتكم ، ولا الدين بس في مطاعم السعودية؟“.

يذكر أن مقطع فيديو إباحي، انتشر قبل نحو شهر، قيل إنه لشاب وفتاة ظهرا بمظهر غير لائق في أحد مطاعم ”هرفي“، كان قد تسبب بجدل واسع.

ولم يصدر أي تعليق رسمي لحد اللحظة من سلسلة ”هرفي“ بشأن القرار والجدل الدائر.