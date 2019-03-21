أمير الرياض يضبط موظفين بـ“جرم الغياب المشهود“ في بلدية الخرج (فيديو)

وثّق مقطع فيديو متداول على حسابات إخبارية سعودية على مواقع التواصل، زيارة أمير منطقة الرياض في المملكة، فيصل بن بندر، لمبنى بلدية الخرج الجديد.

وفوجئ الأمير بخلو المكاتب بالكامل من الموظفين، خلال زيارته التفقدية، حيث ثار غضبه، وطالب بمعرفة هوية المسؤول عن السماح للموظفين بالتغيب.

وقال الأمير، أثناء استفساره عن سبب غياب الموظفين: ”نبغى البشر مو الحجر، هذا ما يجوز“.

الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض في إفتتاح مبنى بلدية الخرج ولم يجد موظفين فكانت هذه ردت فعله .!! pic.twitter.com/hnZ9p52Z34 — محمد الحربي (@alharby_m) March 21, 2019

وبعد سؤاله أحد المتواجدين، عن المسؤول، طالبه بالبحث عنه: ”دورلي منهم؟ مين المسؤول اللي طلعهم؟ عطني اسمه هذا ما يجوز“.

وقال الأمير فيصل: إن حضور الموظفين يسهم في حل مشكلاتهم حين يتحدث معهم وجهًا لوجه، كما يسهم في معرفة مشاكل المنطقة، وتابع: ”أنا أرجو الموظف أن يكون بمكتبه حتى اسمعه. كنت أتمنى الموظف يكون على مكتبه حتى أستطيع أن أناقش الكثير من الأمور التي تفيد المحافظة“.