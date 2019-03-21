”غوغل“ يحتفل بـ“عيد الأم“.. تعرف على أول من اقترح تخصيص يوم للاحتفال بالمناسبة

احتفل محرك البحث الأشهر فى العالم ”غوغل“، بعيد الأم الذى يوافق اليوم 21 آذار/ مارس فى الوطن العربي.

ولجأ محرك البحث إلى تغيير واجهة الصفحة الرئيسية له برسوم متحركة لطائر يسير خلفه أطفاله تعبيرا واحتفالا بتلك المناسبة.

ومن المعروف أن نظام الاحتفال بعيد الأم يختلف من دولة إلى آخرى، حيث يوافق اليوم 21 آذار/ مارس عيد الأم في الدول العربية، أما في جنوب أفريقيا يحتفلون به في 1 أيار/ مايو، والأرجنتين تحتفل به في يوم 3 تشرين أول/ أكتوبر من كل عام.

وكان الكاتب الصحفي المصري الراحل علي أمين، مؤسس جريدة ”أخبار اليوم“، وأخيه مصطفى أمين، أول من فكرا في الاحتفال بعيد الأم.

وفي التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 1955 وعلى إثر زيارة قامت بها إحدى الأمهات للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت وأولادها صغارولم تتزوج، وكرست حياتها من أجلهم وظلت ترعاهم حتى تخرجوا من الجامعات وتزوجوا واستقلوا بحياتهم وانصرفوا عنها تمامًا.

وعلى أثرها كتبا: لم لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه ”يوم الأم“ ونجعله عيدًا في بلادنا وبلاد الشرق.. وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرًا يا أمى… لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم على أن يعامل كل منهم أمه كملكة يمنعونها من العمل.. ويتولون هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلاً منها، ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم“؟.

وانهالت الخطابات عليهما لتشجيع الفكرة، واقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم وليس مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة قائلين إن كل أيام السنة تعتبر عيدًا للأم وليس يومًا واحدًا، لكن غالبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد، واختاره في يوم 21 آذار/ مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع، وكان أول احتفال بعيد الأم في سنة 1956.