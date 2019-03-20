بالفيديو.. راقصات فرقة فنية يتدربن في ساحة عامة بالرياض

أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، عددًا من راقصات فرقة فنية وهن يتدربن على عرض مرتقب في ساحة عامة بإحدى مناطق الرياض وسط ذهول الحاضرين.

ويظهر في الفيديو، 6 راقصات يرافقهن عدد مماثل من الراقصين، وقد ارتدوا جميعًا زيًا خاصة بعرضهم، بينما يقومون بأداء تدريبات استعدادًا لعرض غير معروف لحد الآن.

ويظهر في الفيديو أيضًا عددًا من المتواجدين في المكان، وقد بدؤوا التصوير بهواتفهم النقالة لمنظر مازال غير مألوف مع حداثة عهد الانفتاح على الثقافة والفنون العالمية في السعودية.

سوق الكمبيوتر في العليا الرياض ???? pic.twitter.com/jLWNz1J7lC — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) ٢٠ مارس ٢٠١٩

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الفرقة كانت تتدرب في سوق ”الكمبيوتر“ بمنطقة ”العليا“ في مدينة الرياض، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المغردون السعوديين في تعليقاتهم على الفيديو المتداول، بين غاضب من اختيار الفرقة لمكان عام من أجل التدريب، وانتقاد استدعائها للبلاد أيضًا، وبين فريق يرى في المشهد جزءًا من انفتاح السعودية على العالم بعد عقود من الانغلاق.

وتشرف الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على تنظيم سلسلة أحداث ترفيهية وثقافية وفنية في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار العام، ما حول البلاد في العامين الماضيين إلى قبلة لكبار فرق وفناني العالم بمختلف تخصصاتهم.