وفاة الروائي الكويتي ناصر الظفيري بعيدًا عن وطنه تثير ”آلام البدون“

أججَت وفاة الكاتب والروائي الكويتي ناصر الظفيري في غربته أحزان فئة ”البدون“ التي ينتمي إليها الكاتب الراحل، الذي هجر وطنه قبل نحو 18 عامًا، واستقرَ في كندا التي منحته الجنسية وعاش فيها حتى وفاته في إحدى مستشفياتها.

وتطرق النشطاء ”البدون“ ومناصرو قضيتهم في البلد الخليجي إلى وفاة الكاتب الشهير في الغربة بعيدًا عن وطنه الذي كان يبين محبته وتعلقه به من خلال كتاباته ورواياته، مشيرين إلى المعاناة التي يعانيها أبناء ”البدون“ ومنهم الكاتب الذي حرم من وداع وطنه.

وعلّق النشطاء على قضية معاناة بعض أبناء ”البدون“ ومنها وفاة الكاتب عقب تداول تغريدة له قبل أشهر ذكر فيها ”الكويت أحببتها ولم أتزوجها وكندا أحبتني وتزوجتها، أحب الكويت أكثر من كندا وتحبني كندا أكثر من الكويت! هذا تعريفي الجحيم“.

الكويت أحببتها ولم أتزوجها وكندا أحبتني وتزوجتها, أحب الكويت أكثر من كندا وتحبني كندا أكثر من الكويت! هذا تعريفي الجحيم — ناصر الظفيري (@nalzafiri) July 31, 2018

وتحت هذه العبارات التي سطرها الكاتب الراحل، كتب الناشط أحمد العونان ”قصة #ناصر_الظفيري من الولادة حتى الممات هي رواية جامعة لكل قصص الكويتيين البدون من الحرمان إلى الهجرة حتى الوفاة بعيدًا عن الأهل والأصحاب !“.

قصة #ناصر_الظفيري من الولادة

حتى الممات هي رواية جامعة لكل

قصص الكويتيون البدون من الحرمان

إلى الهجرة حتى الوفاة بعيد عن الأهل

والأصحاب ! pic.twitter.com/g4pMGox8c5 — أحمد العونان (@ahmedal3onan) March 20, 2019

وقال الناشط محمد الشمري ”قالها #ناصر_الظفيري بختصار ورحل الله يرحمه ويغفر له وهكذا هم #البدون ايضاً أوفياء لبلدهم“.

قالها #ناصر_الظفيري بختصار ورحل الله يرحمه ويغفر له وهكذا هم #البدون ايضاً اوفياء لبلدهم pic.twitter.com/tIp6e4rExd — ﮼محمد ﮼الشمري ☪︎ (@crazykuw86) March 20, 2019

وعلّق المدوِن خالد ساير العتيبي: ”الرواية الإنسانية لإخواننا البدون مختزلة في سيرة ومسيرة في شخص الروائي الكويتي الجهراري“.

الرواية الإنسانية لإخواننا البدون مختزلة في سيرة ومسيرة في شخص الروائي الكويتي الجهراري #ناصر_الظفيري #ناصر_الظفيري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/SI4v0OBJi9 — ‏خالد ساير العتيبي (@khaled_s_otaibi) March 20, 2019

ونعى الناشط لافي العصيمي الأديب الراحل، مشيرًا إلى معاناة البدون ”يا وطن لك من يحبك رحم الله الأديب ناصر الظفيري ومن ألام البدون قصص وروايات سيعجز عن روايتها كل الأدباء إن لم يتجرع طعم ما يعاني عاش بداخله الوطن“.

#ناصر_الظفيري يا وطن لك من يحبك رحم الله الأديب ناصر الظفيري

ومن ألام البدون قصص وروايات سيعجز عن روايتها كل الأدباء إن لم يتجرع طعم ما يعاني عاش بداخله الوطن pic.twitter.com/W7zmjzYBp9 — لافي العصيمي (@L_alosaimey) March 20, 2019

ورحل الكاتب الظفيري صباح اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض في كندا التي هاجر إليها منذ عام 2001، بحثًا عن مستقبل له ولأسرته، مع عدم حصوله على الجنسية الكويتية، كونه من فئة ”البدون“ التي لا زال أبنائها يطالبون حتى اليوم بإنهاء معاناتهم وحل قضيتهم التي مضى عليها عقود من الزمن.