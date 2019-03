View this post on Instagram

وفاة الروائي الكويتي ناصر الظفيري بعيدًا عن وطنه تثير "آلام البدون" أججَت وفاة الكاتب والروائي الكويتي ناصر الظفيري في غربته أحزان فئة "البدون" التي ينتمي إليها الكاتب الراحل، الذي هجر وطنه قبل نحو 18 عامًا، واستقرَ في كندا التي منحته الجنسية وعاش فيها حتى وفاته في إحدى مستشفياتها.