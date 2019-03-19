الداعية السعودي البارز عبدالله المطلق يفتي بجواز المكالمة الهاتفية بين المخطوبين‎

نشر الداعية السعودي البارز، الشيخ عبدالله المطلق، مساء اليوم الثلاثاء، فتوى شرعية جديدة أجاز فيها المكالمة الهاتفية بين المخطوبين، في تحول عن آراء سابقة يتبناها كبار علماء الدين في السعودية وتحرم مثل تلك المكالمات.

وقال الداعية المطلق وهو عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في السعودية – في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ ”تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبين ما دامت بعلم الوليّ ورضاه، وكان القصد تأكد كلٍّ منهما من ملائمة الآخر له من خلال أسئلة يوجهها بنفسه إليه يتعرف بها على دينه ودنياه وعقله وأخلاقه، ليقرّر بعدها الإقدام على الزواج أو الإحجام عنه، مع التزام البعد عن كل ريبة أو فتنة“.

تجوز المكالمة الهاتفية بين المخطوبين ما دامت بعلم الوليّ ورضاه، وكان القصد تأكد كلٍّ منهما من ملاءمة الآخر له من خلال أسئلة يوجهها بنفسه إليه يتعرف بها على دينه ودنياه وعقله وأخلاقه، ليقرّر بعدها الإقدام على الزواج أو الإحجام عنه، مع التزام البعد عن كل ريبة أو فتنة. — أ.د. عبدالله المطلق (@dr_ab_almutlaq) March 19, 2019

‏‏ووجدت الفتوى الجديدة فور نشرها، تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي قاد لانقسام في الرأي حولها بين من يرى فيها تيسيراً على المخطوبين كي يتعرفوا على بعضهم البعض قبل اتخاذ قرار الزواج وبين يرى في الفتوى مخالفة لفتاوى سابقة صادرة عن علماء دين بارزين أيضاً في البلاد.

ومن المتوقع أن تقود الفتوى الجديدة لصدور آراء دينية أخرى لعلماء دين ودعاة آخرين، سواء يوافقون الشيخ المطلق في فتواه أو يعارضونه.