كيف ردّ الداعية السعودي عادل الكلباني على مغرد قطري وصفه بـ ”العبد“؟

ردّ الداعية السعودي، وإمام الحرم المكي سابقًا، الشيخ عادل الكلباني، اليوم الإثنين، بسخرية من مغرد يُعتقد أنه قطري الجنسية، بعد أن وصف الكلباني بـ ”العبد“ وهو وصف عنصري يتم استخدامه لتمييز ذوي البشرة السوداء.

وقال الداعية النشط في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ردّ قصير على المغرد ”فهد الهاجري“ بالقول ”شرق سلوى“، وهو مصطلح ساخر ظهر بعد ورود أنباء عن عزم السعودية حفر قناة مائية في حدودها البرية مع قطر، عند معبر سلوى الذي يربط البلدين، ليصبح البلد الخليجي الصغير جزيرة حينها، ويتغير اسمه إلى شرق سلوى.

وجاء ردّ الكلباني، بعد أن وصف الهاجري الداعية السعودي بـ ”العبد“، قائلًا “ ياعبد اتق الله في نفسك“، كجزء من سيل انتقادات انهالت على الكلباني عقب تغريدة مثيرة كتبها بعد مجزرة المصلين في نيوزلندا يوم الجمعة الماضي، قبل أن يقوم بحذفها.

وواجه المغرد القطري انتقادات لاذعة من قبل كثير من المغردين؛ بسبب تغريدته العنصرية، وبينهم مغردون من مختلف الدول العربية انتقدوا تغريدة الكلباني حول مجزرة نيوزلندا لكنهم رفضوا الردود العنصرية.

وكان الكلباني قد قال في تغريدته المثيرة ”ما يخفف المصاب أن القاتل ليس مسلمًا، فكم قتل مصلون بأيدي مسلمين“، قبل أن يحذفها عقب آلاف الردود المنتقدة، ويكتب موضحًا “ قد تسحب الكلمة لتوقيتها لا لمضمونها“.

قد تسحب الكلمة لتوقيتها لا لمضمونها! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) March 15, 2019

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن بحي أشبيلية في شمال شرق مدينة الرياض، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع الملك خالد بن عبد العزيز لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقًا للحرم المكي.

وشهدت مدينة ”كرايست تشيرش“ النيوزيلندية، هجومًا نفذه مسلح على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود، تسبب في مقتل نحو 50 وإصابة نحو 20 آخرين، خلال أدائهم لصلاة الجمعة في مجزرة مروعة.