تعاطف واسع في الكويت مع الطفل شاهين البشر عقب الحادثة المأساوية

أثارت واقعة دهس الطفل شاهين البشر، الطالب في الصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس منطقة حولي في دولة الكويت داخل أسوار مدرسته، تعاطفًا بين ناشطين على مواقع التواصل.

ودعا كويتيون من خلال هاشتاغ #شاهين_البشر على موقع ”تويتر“ للطفل بالشفاء، مستنكرين في الوقت ذاته دخول سيارة أثناء دوام الطلبة.

وانتقد فهد الجلوي بالقول: ”سيارة المقصف ليش تدخل ساحه الاطفال. وين مرافقات الطلبة عنهم. هذا إهمال واضح. يالله تحفظ اولادنا“.

وعلق ”نايف ناصر“: ”يجب وضع قانون يمنع فيه تحرك المركبات داخل المدارس أثناء الفرصة حرصًا علي سلامة الطلاب وشكرًا“.

بدورها، قالت ”لطيفة“: ”أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك عاجلًا غير آجل. حسبي الله ونعم الوكيل على الاستهتار حتى داخل المدرسة الواحد صار يخاف على عياله“.

#شاهين_البشر اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك عاجلا غير آجل ???????????????????????? حسبي الله ونعم الوكيل على الاستهتار حتى داخل المدرسة الواحد صار يخاف على عياله pic.twitter.com/cWSKRKzg9m — LATeeFA_ALMUHAINI (@La6of_almuhaini) March 18, 2019

وقال الإعلامي محمد أحمد الملا: ”#شاهين_البشر طفل تعرض لحادث دهس داخل أسوار مدرسته، وهو الآن في أمس الحاجه لدعائكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه“.

#شاهين_البشر طفل تعرض لحادث دهس داخل اسوار مدرسته وهو الآن في أمس الحاجه لدعائكم

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه pic.twitter.com/TW7HsgnTpe — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) March 18, 2019

ونقل الطفل شاهين إلى المستشفى بعد إصاباته البليغة وتعرضه لنزيف حاد، بعد دهسه داخل أسوار المدرسة من قبل سيارة دخلت إليها لتنزيل أطعمة وحلويات للمقصف المدرسي.

وتوجه وكيل وزارة التربية للمدرسة محل الواقعة، للوقوف على ملابسات حادثة الدهس، كما تم تشكيل لجنة تحقيق فيها.