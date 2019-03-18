منحه الملك فيصل الجنسية.. سعوديون يستذكرون مآثر الطبيب إسماعيل رسلان

شارك عدد كبير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نعي طبيب الأمراض الصدرية الشهير إسماعيل رسلان، والذي وافته المنية يوم السبت عن 97 عامًا.

وأمضى الطبيب إسماعيل جل حياته في العاصمة الرياض، حيث اشتهر بتقديم خدماته للمرضى الفقراء بالمجان، كما عرف بعلاجاته الناجحة والدقيقة، وظل على رأس عمله حتى بعد أن بلغ التسعين من العمر.

ويعرف معظم السعوديين مركز الطبيب الراحل في حي المربع بالرياض، حيث أسهم بعلاج العديد منهم، على مدار 60 عاما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل معلومات عن الطبيب إسماعيل، إذ قالوا إنه كان طبيب الملك فيصل الخاص، وهو الذي منحه الجنسية، مرجحين أنه من أصل سوري.

وعبر موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاغ #الدكتور_إسماعيل_رسلان، استذكر ناشطون مآثر الطبيب، مترحمين عليه، إذ أكد العديد منهم أنهم عولجوا على يديه.

وكتب مغرد يدعى ”محمد آل عبدالله“: ”أشهر وأقدم طبيب صدرية في الرياض عالج ابنائي وهم صغار، لديه علم عظيم استفاد الجميع منه آخر مرة زرته قبل ٦أشهر لـ آخذ رأيه في موضوع طبي كان دقيقًا، عيادته في المربع شارع الضباب رحم الله الدكتور رسلان“.

وقال ”فهد“: “ رحمة الله عليه، تعالجت عنده والله انه ماقدر أوصف واقول وش كثر هو متمكن ولكن لله ما اخذ ولله ما اعطى وانا لله وانا اليه راجعون“.

كما قال ”ماهر“: ”رحم الله #الدكتور_إسماعيل_رسلان وغفر له. كان طبيبًا حاذقًا، صادقًا، ناصحًا وأمينًا. كنتُ أرافق أمي رحمها الله إليه على مدى ٣٠ سنة. كان مشهورًا ومتواضعًا. نسأل الله له العفو والمغفرة و أن ينزله الله جنات النعيم.

رحم الله #الدكتور_إسماعيل_رسلان و غفر له. كان طبيباً حاذقاً، صادقاً، ناصحاً و أميناً. كنتُ أرافق أمي رحمها الله إليه على مدى ٣٠ سنة. كان مشهوراً و متواضعاً. نسأل الله له العفو والمغفرة و أن ينزله الله جنات النعيم. pic.twitter.com/MWejWrac8a — Maher (@Maypriv) March 18, 2019

بدوره، كتب ”عبدالله المرشد“: ”رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته من أفضل الأطباء في الصدرية عالجني وأنا صغير بالعمر من حساسية الصدر وكان له الفضل بعد الله في شفائي إنا لله وإنا إليه راجعون“.

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته من أفضل الأطباء في الصدرية عالجت عنده وانا صغير بالعمر من حساسية الصدر وكان له الفضل بعد الله في شفائي انا لله وانا اليه راجعون #الدكتور_إسماعيل_رسلان — Abdullah M Alrashed (@AMAlShbly) March 18, 2019

الله يرحمه هذا كان موعد لجدتي عنده قبل 8 سنوات

صورته وكنت استغرب بالعمر هذا ومخلص بعمله ودقه بالتشخيص للامراض الصدريه #الدكتور_إسماعيل_رسلان pic.twitter.com/473gjRVEXf — ???? (@Sa2003Kk) March 18, 2019

تروي والدتي اطال الله في عمرها أن #الدكتور_إسماعيل_رسلان -رحمة الله عليه- عالج جدتها ، وعالج والدتها (جدتي) وعالجها ، وعالجني ، وأخيراً عالج ابني .. ( ٥أجيال)

اللهم تغمده بواسع رحمتك — بدر الحميد | (@AlhumaidB) March 17, 2019

وأُديت الصلاة على الطبيب الراحل، أمس الأحد، في جامع ”الملك خالد“ بأم الحمام في العاصمة الرياض.