للمرة الثالثة على التوالي.. قطيع إبل سعودي يفوز بأهم ”مزايين“ في الخليج‎‎

فاز قطيع إبل مملوك لمواطن سعودي من أبناء قبيلة عتيبة العريقة، كان يشارك في منافسات مزايين الإبل ضمن ”مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل“ المقام في السعودية حاليًا، بالمركز الأول في أهم فئات منافسات مهرجان الإبل الأبرز على مستوى الخليج والعالم.

وأعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مساء يوم السبت، فوز منقية (عدد من الإبل المنتقاة لمواصفاتها)، مملوكة لمربي ومالك الإبل السعودي المعروف، ”هلال بن عايض بن دغيثر العتيبي“ بالمركز الأول في منافسات المزايين من فئة ( 100 جمل، صفر).

وحصدت منقية بن دغيثر اللقب البارز متفوقة على منقية مملوكة للكويتي ”دبوس بن مبارك الدبوس“، ليحافظ بن دغيثر على اللقب للمرة الثالثة على التوالي في المهرجان بنسخته الثالثة أيضاً.

وحلت في المركز الثالث منقية فهد بن عبدالله الشريع، فيما كان المركز الرابع من نصيب منقية محمد بن ناصر العجمي، وذهب المركز الخامس من نصيب منقية غازي بن صالح العتيبي.

وجاء إعلان النتائج، وسط احتشاد جمهور المنقيتين في مقر المهرجان بالقرب من مدينة الرياض، وقد أعد كل من بن دغيثر ودبوس ضيافة باذخة لمشجعيهما، بالتزامن مع دعم أكبر للمتنافسين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستقطب منافسات المزايين جمهوراً كبيراً.

#ابن_دغيثر_vs_الدبوس

راقبو من الدقيقه الثانيه 14 ???? مطلع ارقبة الناقه الاولى ???????????????????? بالله عليكم احد ينافس لطامات ???????? عززززياخوالي عز ???????????????????????? pic.twitter.com/chG0R46pfm — فزعة شبابة (@lcMdyvVHKvBJiwz) March 16, 2019

#ابن_دغيثر_vs_الدبوس

راقبو من الدقيقه الثانيه 14 ???? مطلع ارقبة الناقه الاولى ???????????????????? بالله عليكم احد ينافس لطامات ???????? عززززياخوالي عز ???????????????????????? pic.twitter.com/chG0R46pfm — فزعة شبابة (@lcMdyvVHKvBJiwz) March 16, 2019

وبدأ أبناء قبيلة عتيبة احتفالاتهم بفوز ابن القبيلة، بعد منافسة حادة لمنقيته التي تحمل لقب ”اطامات“ مقابل منقية دبوس التي تحمل لقب ”ندر الصفر“، إذ عزز كل من المتنافسين منقيته بعدد من الإبل دون أن تتضح بعد قيمتها السوقية.

بنى الحارث يحتفلون بفوز العتبان ( شبابه ) #ابن_دغيثر_vs_الدبوس pic.twitter.com/OQmJnHE5zl — موستنق الهلال ???? (@223_u) March 16, 2019

متشبعين من الفخر والنواميس

كل يوم ناخذ من سما المجد نجمه????.

#ابن_دغيثر_vs_الدبوس pic.twitter.com/4k5xTJQyjA — . (@LrvnptJB12Co6Bl) March 16, 2019

واستخدمت الصحافة المحلية، مصطلحات ”الديربي“ و ”الكلاسيكو“ في تغطيتها لمنافسات المزايين بين بن دغيثر ودبوس، في إشارة لمباريات كرة القدم القوية التي تجمع فرق عريقة من المدينة ذاتها أو معروفة بشعبيتها.

وتقدّر قيمة الإبل المشاركة في مثل هذه المسابقات بملايين الريالات، ويُعدّ اللون واحدًا من أكثر المقاييس التي تتمايز فيها أنواع الإبل، بما فيها اللون الأصفر الذي تُصنَّف الإبل التي تتصف به في مرتبة متقدمة من حيث القيمة.

ويُقام على هامش المهرجان الكثير من المسابقات، والعروض الخاصة بالإبل، وسط إقبال كثيف من أعلى المستويات الرسمية، التي تشهد في ختامها مشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من ضيوفه من دول أخرى.