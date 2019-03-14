إيران.. الصحافة الورقية ”تحتضر“ وسط دعوات لروحاني بتقديم ”الدعم“

تواجه العديد من الصحف الورقية الإيرانية مشاكل خطيرة، في حال لم تقدم حكومة الرئيس حسن روحاني على دعم هذه الصحف، بسبب ارتفاع أسعار الطباعة بنسبة 300 %، فيما وجه ثلاثة نواب بالبرلمان رسالة إلى روحاني لرفع الضغوط التي يواجهها قطاع الصحافة الورقية.

ونقلت صحيفة ”آفتاب يزد“ الإصلاحية أن ”الصحافة الإيرانية تحتضر بسبب ضغوط عديدة ومشاكل مختلفة تواجهها“، مضيفة أن ”ثلاثة نواب من الإصلاحيين وهم: إلياس حضرتي، ومصطفى كواكبيان، ومحمد علي وكيلي، وجهوا رسالة إلى روحاني للمطالبة بدفع الصحافة الورقية قبل موتها“.

ودعا النواب الذين يشرفون على ثلاث صحف، روحاني، إلى لفت انتباهه إلى حالة الصحافة في البلاد العام المقبل (الذي يبدأ في 21 مارس الجاري)، ومعالجة حالة هذا ”المرض الذي يهدد قطاع الصحافة الورقية“.

ويشرف النائب إلياس حضرتي على صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، فيما يشرف النائب مصطفى كواكبيان على صحيفة ”مرم سالاري“، ويشرف النائب ”محمد علي وكيلي“ على صحيفة ”ابتكار“، وهي صحف إصلاحية مهمة.

وأكد النواب في رسالتهم أن ”الصحافة شهدت العام الماضي أزمة في توفير الورق والزنك، بسبب ارتفاع أسعارها، نتيجة انهيار العملة، وعدم قيام الحكومة بصرف العملات الأجنبية للصحافة لمعالجة هذه المشاكل التي أثرت على قيمة الانتاج“.

وفي أواخر يناير الماضي، استقال مساعد وزير الثقافة لشؤون الصحافة، محمد سلطاني فر، بسبب انتقادات وجهت إليه لعدم مساعدته للصحف الورقية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران.

وفي الرابع من مارس الجاري، غابت صحيفة ”سيستان وبلوشستان“ المحلية الإيرانية عن الصدور، بسبب أزمة الورق التي تعاني منها إيران منذ أيلول الماضي، إثر العقوبات الأمريكية التي أدت إلى انهيار العملة المحلية (الريال) وارتفاع أسعار الورق.

وعانت إيران خلال الأشهر القليلة الماضية من أزمة توفير الورق، حتى أن بعض الصحف أعلنت عزمها وقف طباعتها إذا استمرت الأزمة.

فيما طالب رئيس مجلس الصحافة الإيرانية، محمد تقي روغني، في أيلول الماضي، الصحف الورقية بتقليل عدد الصفحات المطبوعة، بسبب أزمة ارتفاع تكلفة إصدار الصحف الورقية.