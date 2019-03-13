تركهم في حيرة.. شخص غامض يوزع المال تحت أبواب المنازل في هذه الدولة

المصدر: ا ف ب

تُرك سكان قرية إسبانية صغيرة في حيرة بعدما وضع متبرع مجهول مغلفات تحوي أموالًا في صناديق بريد أو تحت أبواب منازل.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تلقى 15 شخصًا تقريبًا في قرية فيارامييل الواقعة في شمال إسبانيا مغلفات تحوي مبالغ تصل إلى 100 يورو، كما قالت رئيسة البلدية نوريا سيمون.

ويحاول السكان المحليون معرفة السبب وراء تلقي مجموعة معينة فقط من السكان البالغ عددهم أكثر من 800 شخص تلك المغلفات.

وأوضحت سيمون ”نحن محتارون لأننا لا نعرف من أين تأتي هذه الأموال أو من هو المتبرع“ مضيفة ”لا نعرف ما هو الهدف منه“.

وأشارت إلى أنه ليس هناك رابط واضح بين من يتلقى الأموال، وقد أطلقت صحف إسبانية على المتبرع لقب ”روبن هود فيارامييل“.

وقد ذهب بعضهم إلى الشرطة أو إلى المصرف للإبلاغ عن الأموال التي تلقوها وللتأكد من أنها غير مزورة، وبالفعل كانت حقيقية.