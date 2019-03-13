باحث سعودي يثير الجدل بعد تصريحاته عن أصل ”الشماغ“ (فيديو)

أثار الباحث والكاتب السعودي الدكتور أحمد العرفج الجدل، بعد نفيه أن يكون الزي السعودي الحالي ”أصيلًا“، وذلك خلال استضافته في برنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“.

وبدأ الدكتور العرفج حديثه، ملخصًا كتاب ”تاريخ أزياء الشعوب“ للدكتورة المصرية ثريا نصر، والذي يقع في أكثر من 800 صفحة، مبينًا أنه من الصعب الجزم بأصل الأزياء والطعام لدى الشعوب، كونها رموزًا متحركة.

وقال، إن الشماغ الأحمر الذي يرتديه السعوديون حاليًا يعد غريبًا كون لونه أحمر، والرجال في طبيعتهم يميلون للأسود وليس الأحمر، والأغرب أن لون عباءة المرأة أسود والمفترض أن تكون بيضاء، كون اللون الأسود يمتص الشمس ولا يعكسها.

وأكد أن الزي السعودي الحالي لم يكن موجودًا قبل 40 سنة، لافتًا إلى أنه يمكن أن يستدل على ذلك من الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، حيث كان عقاله آنذاك مختلفًا عن الآن، مضيفًا أن الناس اليوم تتفنن في خياطة الشماغ.

وتابع العرفج: ”سمو الأمير محمد ولي العهد بدأ يتخفف من لبس المشلح في الزيارات غير الرسمية، وما يلبسه إلا بالزيارات الرسمية، لو تجده بزيارات مواقع وكذا حاسر الرأس من العمل“.

واستنكر العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي كلام الدكتور أحمد العرفج، مبينين أن ما قاله غير دقيق، كما شاركوا بصور موثقة وبمعلومات تثبت عدم صحة ما جاء به، وأوضح مغرد على موقع ”تويتر“ يحمل اسم ”والي اليمامة“ أّن مصطلح ”شماغ“ حديث، لكن الزي قديم: ”غير صحيح. الشماغ كاسم يعتبر حديثًا، لكنه كهندام قديم وكان يسمى بالعمامة في نجد والحجاز حتى بداية الستينيات الهجرية تقريبًا، أما الغترة البيضاء فهي كأي موضة انتشرت في الثمانينيات الهجرية إلى منتصف التسعينيات، ثم عاد الشماغ وبقوة وهو السائد الآن والأكثر رواجًا في السعودية“.

وانتقد ”محمد العتيبي“: ”ياليت تتأكد قبل أن تأتي بمعلومة… الشماغ موجود السعودية من اكثر١٠٠سنة بالسعودية. وبافلسطين قبل١٠٠سنة ويسمى الكوفية.. وكذالك في العراق والاردن!“.

ونشر حساب ”مجموعة نايف بن خالد“ على ”تويتر“ صورة نادرة للملك عبدالعزيز ويظهر بها أشخاص آخرون، وهم يرتدون الزي السعودي.

#الملك_عبدالعزيز في صورة نادرة وهو يتفقد المدافع والأسلحة العثمانية التي غنمها وأمر بوضعها فوق قصر الحكم بالرياض وذلك بعد أن ضم حائل للحكم السعودي، وتم التقاط هذه الصورة عام 1340هـ/1922م pic.twitter.com/EZViSQkTvC — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 12, 2019

فيما، علق ”أبو سامي“ بدوره: ”لتعرف تاريخ الشماغ اعرف تاريخ شماغ البسام الشهير حتى الان في السعودية له اكثر سبعين سنة“.

وهاجم مغرد تحت اسم ”NMA“ تصريحات الدكتور العرفج: ”باحث سعودي يقول ان اول طبعه للقران الكريم كان في ايطاليا عام ١٥٣٧م. يعني شلوم يالاخ تبينا نقول القران ايطالي !!! مع احترامي لك اكشنك غبي الشماغ والثوب زي وهويه سعوديه منذ الدوله السعوديه الاولى ولك في الصور اثباتات لا تشغلنا بخرابيطك الله يصلحك ماحد فاضيلك“.

ياليت تتأكد قبل أن تأتي بمعلومة…

الشماغ موجود السعودية من اكثر١٠٠سنة بالسعودية.

وبافلسطين قبل١٠٠سنة ويسمى الكوفية..

وكذالك في العراق والاردن…! — mohamad al otaibi (@mohamad_alabra) March 12, 2019

بدوره، انتقد ”ماجد القحطاني“: ”تأخذون التاريخ ممن يجهله ، ما الذي لدى العرفج كي نأخذ رأيه !!!!! وكلامه عاري تماماً من الصحه والدقه الشماغ موجود اكثر من 500 عام وتزيد ،،، والتاريخ يشهد لكن لديه افكار ومآرب خبيثه ومشروع خبيث لطمس الهوية السعوديه“.

تأخذون التاريخ ممن يجهله ، ما الذي لدى العرفج كي نأخذ رأيه !!!!! وكلامه عاري تماماً من الصحه والدقه

الشماغ موجود اكثر من 500 عام وتزيد ،،،

والتاريخ يشهد لكن لديه افكار ومآرب خبيثه ومشروع خبيث لطمس الهوية السعوديه — ﮼ماجد، ﮼القحطاني (@bin_qershah) March 13, 2019

فيما أوضح ”عيون الوطن“: ”انا لا عرف العرفج ذا من وين، الشماغ موجود لكن طريقة اللبس لها على الشكل الان ممكن صادق، لان في الاول كانت شماغ الربط الراس وشاهدوا الصور القديمه، بعدين ماكان في السعوديه غتره شماغ قبل 60سنة،كانت قطعه قماش يلف الراس، اللي يقول 200سنه كذب“.

عمر الشماغ العربي اكثر من ١٠ آلاف سنة .. كلمة سومريه (اش ماغ) ومعناها غطاء الراس .. رسموا أهل الأهوار عليه شبكة الصيد وأمواج البحر pic.twitter.com/xTAiQJKuzh — shaza fattal???????????????? (@scorpiofemale20) March 12, 2019