ما حقيقة مصادرة موظف حكومي كويتي لبضائع بائع في سيارته الخاصة؟‎

ما حقيقة مصادرة موظف حكومي كويتي لبضائع بائع في سيارته الخاصة؟‎

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أوضحت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء، حقيقة قيام موظف بمصادرة بضائع من أحد الباعة في محافظة الجهراء ووضعها في سيارته الخاصة، عقب توثيق ذلك بمقطع فيديو من قبل أحد الأشخاص بالقرب من مكان مصادرة البضائع.

وبينت البلدية في بيان أن ”الموظف قام بمصادرة البضائع المعروضة وبعد انتهاء الحملة تقدم صاحب البضاعة إلى مركز البلدية التابع للمنطقة للإفراج عن البضاعة المصادرة، بعد تسجيله تعهدًا بعدم تكرار المخالفة، قبل تسليمه البضاعة“.

وأظهر مقطع فيديو مصادرة الموظف الحكومي لبضاعة البائع ووضعها في السيارة، الأمر الذي أثار ”استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلهم عن سبب وضع البضائع المصادرة في سيارة الموظف الخاصة“.

ووثقت البلدية عملية المصادرة وتسليم البضاعة التي شملت مواد غذائية، من خلال وثائق رسمية تضمنت تعهد البائع بأن يلتزم بعدم مخالفة تعليمات البلدية بعد تسلّمه بضائعه.
وتشن الفرق التابعة لبلدية الكويت حملات ميدانية في مختلف المحافظات، لإزالة المخالفات وإغلاق المحلات المخالفة، والتأكد من مدى التزام المحلات والباعة باللوائح والنظم.

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