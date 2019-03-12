ما حقيقة مصادرة موظف حكومي كويتي لبضائع بائع في سيارته الخاصة؟‎

أوضحت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء، حقيقة قيام موظف بمصادرة بضائع من أحد الباعة في محافظة الجهراء ووضعها في سيارته الخاصة، عقب توثيق ذلك بمقطع فيديو من قبل أحد الأشخاص بالقرب من مكان مصادرة البضائع.

وبينت البلدية في بيان أن ”الموظف قام بمصادرة البضائع المعروضة وبعد انتهاء الحملة تقدم صاحب البضاعة إلى مركز البلدية التابع للمنطقة للإفراج عن البضاعة المصادرة، بعد تسجيله تعهدًا بعدم تكرار المخالفة، قبل تسليمه البضاعة“.

وأظهر مقطع فيديو مصادرة الموظف الحكومي لبضاعة البائع ووضعها في السيارة، الأمر الذي أثار ”استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلهم عن سبب وضع البضائع المصادرة في سيارة الموظف الخاصة“.

فيما يخص الفيديو المتداول لموظف في البلديه يصادر البضائع ويضعها بسيارته الخاصة pic.twitter.com/5eoly5RnOj — بلدية الكويت (@kuwmun) March 12, 2019

البلدية رداً على فيديو مصادرة بائع من البدون |

تمت مصادرة البضاعة وفقاً للقانون وتقدم البائع بتعهد يؤكد عدم قيامه بالبيع مرة أخرى واستلم بضاعته pic.twitter.com/ehKfXF5Vw7 — أمن ومحاكم (@mediacourt) March 12, 2019