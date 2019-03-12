فصل موظف سعودي مصاب بشلل رباعي من عمله يثير غضبًا واسعًا.. تعرف على قصته

لجأ مواطن سعودي مصاب بشلل رباعي، لمتابعيه القليلين في موقع ”تويتر“، كي يشاركوه حزنه بعد قرار الشركة التي كان يعمل فيها، فصله من العمل، قبل أن يلقى تعاطفًا واسعًا في عموم المملكة انتهى بحصوله على وظيفة جديدة دون أن تتوقف الانتقادات للشركة التي فصلته.

وبدأت قصة سعيد الحربي، وهو شاب أربعيني من مواليد مدينة مكة المكرمة، عندما قال في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ الذي يتابعه فيه نحو ألف متابع فقط، إنّ ”الشركة التي يعمل بها فصلته، مبديًا حزنًا شديدًا من حاله الراهنة“.

وكتب الحربي في حسابه الذي يحمل لقب ”راعي الخيل“: ”وصلني قبل قليل خبر فصلي من الشركة، وأنا مصاب بشلل رباعي ومتزوج، لا أعلم ما أقول ولكن على الله المشتكى، دعواتكم لي بتفريج همي فقد ضاقت بي الدنيا“.

وصلني قبل قليل خبر فصلي من الشركة

وانا مُصاب بشلل رباعي ومتزوج

لا أعلم ما أقول ولكن على الله المشتكى

دعواتكم لي بتفريج همي فقد ضاقت بي الدنيا#الحمد_لله — راعي الخيل ♿ (@s_saeeed) March 9, 2019

لكن قصة الحربي الذي أصيب بالشلل الرباعي في بداية شبابه، لم تجد صدى لدى متابعيه فقط؛ بل استقطبت عشرات آلاف السعوديين المتعاطفين معه والذين أبدوا غضبًا من الشركة التي فصلته، وطالبوا بتدخل رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدته.

ادخل على خدمة ساند ياغالي وقدم بيجيك نصف الراتب على حسابك البنكي من التامينات الاجتماعية ، وربي يعوض عليك بوظيفة احسن من الاولى يارب https://t.co/a91gJUoQpQ — الرسام : راكان كردي ???????????? (@RakanKurdi) March 10, 2019

قلت لكم سابقا وتجاهلتوا تغريداتي يامعالي الراجحي وتماضر وهيئة الاعاقة @Ahmed_S_Alrajhi @Alrammah_T @APD_ksa

اعاقة الشلل الرباعي خاصة يفترض رفع اعاناتهم الشهريه بمايوازي

مصروفاتهم الشهريه وغلاء المعيشه وتكفل الدولة برواتب من يخدمهم أتقوا الله فيهم وأحذروا أن يسألكم الله عنهم!???? https://t.co/fEIZdgZFKt — يحيى السميري (@alsmiri) March 11, 2019

سلام

باذن الله غدا موضوعك خالص..

تقدر تتواصل معي او مع الدكتور الصبيحي

لا تحزن الموضوع بسيط جدا . — الدويش ???????? V (@M_Aldwesh) March 10, 2019

ومنذ يوم السبت الماضي، وحتى الآن، تستقطب قصة ”راعي الخيل“ مزيدًا من المتعاطفين، على الرغم من إعلان الشاب، اليوم الثلاثاء، حصوله على وظيفة جديدة بعد أن انتشرت قصته على نطاق واسع من خلال تداولها في آلاف الحسابات السعودية في موقع ”تويتر“.

وقال الحربي في تغريدة بشر بها متابعي قصته ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم توظيفي بمبادرة أحد الأشخاص من أهل الخير، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، أسأل الله أن يرزقه ويزيده من واسع فضله ويجعلها في موازين حسناته، لا تنسوه من خالص الدعاء، فعلاً #الحمد_لله“.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

تم توظيفي بمبادرة أحد الأشخاص من أهل الخير

ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته

أسأل الله أن يرزقه ويزيده من واسع فضله ويجعلها في موازين حسناته لا تنسوه من خالص الدعاء فعلاً #الحمد_لله — راعي الخيل ♿ (@s_saeeed) March 11, 2019

وتلقى الحربي الكثيرَ من التهاني بالوظيفة الجديدة التي لم تتضح طبيعتها، فيما شملت ردود ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعاطفوا مع مواطنهم وشريكهم في الإعاقة، مَطالبَ بتوفير الحماية والأمان الوظيفي لهم، بجانب رفع قيمة الدعم المادي الذي تتطلبه حياتهم مع الإعاقة.

كان الله في عوننا نحن #ذوي_الاعاقه_الشديده والله يستر لايجي الدور علينا خاصة المتزوجين يالله انك تغنينا عنهم وترزقنا من واسع فضلك مايدري الواحد هو يصرف على نفسه وعلى من يعول او يصرف على المستلزمات الطبيه الملازمه لحياته او يسدد راتب العامل !! #معاناة_معاقين_السعوديه@APD_ksa — ♿ حامدالشهراني #بيشة (@Hamedrem) March 10, 2019

للاسف هذا حال #ذوي_الاعاقه خاصه الشديده منها لا اعانه تكفي الحاجه ولاضمان اجتماعي !! فيكونو تحت رحمت الشركات الخاصه رساله مع التحيه للعمل والتنميه الاجتماعيه ممثلة بوزيرها ونائبته!!#معاناة_ذوي_الإعاقة #حقوق_ذوي_الإعاقة @Ahmed_S_Alrajhi @Alrammah_T @APD_ksa @KingSalman . — ♿ حامدالشهراني #بيشة (@Hamedrem) March 10, 2019