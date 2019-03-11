موريتانيا تتخلى عن ”شارل ديغول“ و“جون كندي“‎

قرّرت السلطات الموريتانية، اليوم الاثنين، حذف أسماء رؤساء غربيين من شوارع رئيسية في العاصمة نواكشوط، واستبدالهم بأسماء شخصيات وطنية.

وجرى اتخاذ القرار خلال اجتماع للمجلس البلدي في مقاطعة ”تفرغ زينه“ في نواكشوط، وفق إعلام محلي.

وبموجب القرار الصادر عن البلدية، تم تغيير اسم شارع ”شارل ديغول“ (الرئيس الفرنسي الأسبق) بالمدينة، ليصبح اسمه ”شارع الشيخ عمر تال“ والأخير إمام وداعية موريتاني شهير.

فيما تم تغيير اسم شارع ”جون كندي“، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح ”شارع بداه ولد البوصيري“، والأخير أحد أشهر علماء موريتانيا خلال الفترة الماضية.

وحتى الساعة 17.30، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات الموريتانية بخصوص الخطوة.

ويأتي القرار بعد نحو شهر من قرار مماثل بتغيير اسم أبرز شوارع العاصمة نواكشوط، والذي سُمي، منذ سبعينيات القرن الماضي، باسم الزعيم المصري الراحل، جمال عبدالناصر، ليصبح شارع ”الوحدة الوطنية“.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة أنّ تغيير اسم شارع ”شارع جمال عبدالناصر“ يأتي ضمن استراتيجية ستشمل العديد من شوارع العاصمة، لإعطائها ”طابعًا وطنيًا“.