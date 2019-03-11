بعد مشاهد تمثيلية أثارت الجدل.. الكويت تحظر التصوير داخل المقابر

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، اليوم الإثنين، تعميمًا إداريًا يلزم كافة المختصين بإدارة شؤون الجنائز، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لمنع أي أعمال تتعلق بتصوير المقابر باستخدام الكاميرات، وآلات التصوير على اختلاف أنواعها مع استمرار الرقابة الدائمة على مدار اليوم.

وجاء في التعميم الذي نشرته ”بلدية الكويت“ في حسابها الإلكتروني، جاري ”العمل على وضع لافتات إرشادية لمنع التصوير في المقابر، على أن يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره تفاديًا للمسؤولية القانونية المترتبة في حالة مخالفة أحكامه“.

وأصدر التعميم صونًا لحرمة المقابر وانتظامًا لسير العمل ومصلحته، وذلك عقب تداول النشطاء مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بأداء مشهد تمثيلي داخل مقبرة صبحان، الأمر الذي أثار استياء النشطاء لهذا التصرف الذي رأوا فيه انتهاكًا لحرمة المقبرة.

وكانت صحيفة ”الراي“ الكويتية، قد نقلت في وقت سابق هذا اليوم، عن مصدر أمني، أن ”الأجهزة الأمنية توجهت إلى مكان التصوير لمعرفة حقيقة الأمر، والذي تبين قيامه بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة، إضافة إلى تأكيد مسؤول المقبرة للمصدر الأمني وجود تصريح رسمي من جهتين معنيتين بالأمر“.

وعلق وكيل وزارة الإعلام محمد العواش، على مقطع الفيديو نافيًا موافقة وزارة الإعلام على تصويره داخل المقبرة، مؤكدًا أن الوزارة ”ستتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة الإنتاج لمخالفتها القوانين واللوائح المتبعة بهذا الشأن“.