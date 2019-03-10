الكويت تبعد نحو 2200 وافد مخالف خلال شهرين

كشف مصدر أمني كويتي، عن إبعاد وزارة الداخلية نحو 2200 وافد من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير من العام الجاري، بسبب ارتكابهم لمخالفات وقضايا جنائية.

وقال المصدر الأمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام واضحة وصريحة، وتنص على عدم إبعاد أي وافد بشكل تعسفي أو غير قانوني“.

وأوضح المصدر الأمني أن أسباب إبعاد الوافدين عن البلد الخليجي تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.

وأضاف المصدر، أن هناك كفلاءَ متعاونين مع الإدارة وتُحجز التذكرة من مكاتب الطيران الموجودة في السجن، ويجري الترحيل بعد ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ الحجز، مبينًا أن وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جدًّا، وأن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، حسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين الذين تتجاوز أعدادهم ضعفي عدد المواطنين، وذلك في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون الكويتي، وهي سياسة تطبق على جميع الوافدين بمختلف جنسياتهم، وذلك بعد إنهائها استثناء بعض الجنسيات من الإبعاد لظروف بلادهم المتوترة كالسوريين واليمنيين.