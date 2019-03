بعلم المثليين.. شاهد كيف احتفلت السعودية الهاربة رهف القنون بيوم المرأة في كندا

View this post on Instagram

نشرت اللاجئة السعودية رهف محمد القنون عبر حسابها الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صوراً وهي تتظاهر ضمن احتفالات بيوم المرأة العالمي، رافعةً لافتة مكتوب عليها "النساء لسن أقل من أحد". وتظهر الصور دعم القنون لحقوق المرأة، والمثليين جنسياً عبر حملها العلم الخاص بهم. وعلقت عليها بالقول "بمناسبة يوم المرأة العالمي.. أرسل الحب لجميع نساء العالم". ما رأيك هل بلغت القنون ذروة الحرية التي كانت تطالب بها؟