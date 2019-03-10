بعلم المثليين.. شاهد كيف احتفلت السعودية الهاربة رهف القنون بيوم المرأة في كندا

ظهرت الفتاة السعودية الهاربة من أهلها رهف محمد القنون بشكل صادم في مسيرة احتفالية أقيمت في كندا بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث ارتدت ملابس ”فاضحة“ تبرز مفاتن جسدها ولفت نفسها براية الشواذ جنسيًّا ”المثليين“.
ورفعت رهف لافتات مؤيدة للمرأة في يومها العالمي، ثم ظهرت وهي ترفع بكلتا يديها علم المثليين جنسيًّا وفي صورة أخرى شاركتها مع جميع متابعيها، وهي تلف الجزء الأعلى من جسدها، بالعلم أمام جميع المشاركين في الوقفة.
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نشرت اللاجئة السعودية رهف محمد القنون عبر حسابها الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صوراً وهي تتظاهر ضمن احتفالات بيوم المرأة العالمي، رافعةً لافتة مكتوب عليها "النساء لسن أقل من أحد". وتظهر الصور دعم القنون لحقوق المرأة، والمثليين جنسياً عبر حملها العلم الخاص بهم. وعلقت عليها بالقول "بمناسبة يوم المرأة العالمي.. أرسل الحب لجميع نساء العالم". ما رأيك هل بلغت القنون ذروة الحرية التي كانت تطالب بها؟ @realrahafmohammed . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #صور #رهف #رهف_القنون #رهف_محمد #رهف_محمد_القنون #السعودية #كندا #مثليين #يوم_المرأة_العالمي #المرأة #تايلند #لجوء #الرياض #rahafmohammedalqunun #rahaf #rahafmohammed #saudiarabia #ksa #canada #feminist
ونشرت صورًا حول مشاركتها بالاحتفال عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: ”بمناسبة يوم المرأة العالمي.. أرسل الحب لجميع نساء العالم“.
وكانت رهف محمد القنون، التي تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، غادرت غرفتها هاربة من أسرتها التي تقيم في الكويت في فندق بمطار بانكوك.