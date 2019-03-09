وفاة الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج

توفي، اليوم السبت، الفنان الإماراتي المسرحي والإعلامي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حميد صالح سمبيج، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لأخبار الشارقة عبر ”تويتر“.

وقال الحساب: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 9 مارس 2019 بعد صلاة الظهر في جامع الصحابة بالشارقة“.

الفنان الإماراتي والإعلامي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حميد سمبيج في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج ، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 9 مارس 2019 بعد صلاة الظهر في جامع الصحابة بالشارقة#الشارقة_للأخبار #الامارات #الشارقة pic.twitter.com/AwdxYkR6PN — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) March 9, 2019

وولد الفنان والمخرج الإماراتي حميد سمبيج في 13 أبريل 1963، وشارك في أول عمل مسرحي له عام 1981، ”مسرحية الله يكون في العون“.

وهو حاصل على شهادة بكالوريوس فنون مسرحية قسم الإخراج والتمثيل، وأشرف وشارك في بعض الدورات المسرحية، وعمل لمدة 8 سنوات مشرفًا بوزارة التربية والتعليم بالمسرح المدرسي.

وشارك الفنان الراحل في عدة لجان لتقييم الأعمال المسرحية وشارك كعضو في لجنة اختيار العروض المسرحية لعام 2003 لأيام الشارقة المسرحية وعمل مخرجًا ومراقبًا للتنفيذ بإذاعة الشارقة وكتب بعض التمثيليات الإذاعية، كما عمل مخرجًا بتلفزيون الشارقة.