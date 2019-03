View this post on Instagram

وفاة الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج توفي، اليوم السبت، الفنان الإماراتي المسرحي والإعلامي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حميد صالح سمبيج، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لأخبار الشارقة عبر ”تويتر“. وقال الحساب: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 9 مارس 2019 بعد صلاة الظهر في جامع الصحابة بالشارقة“. . . #إرم-نيوز #الإمارات #الشارقة #حميد_صالح_سمبيج #هيئة_الشارقة_للإذاعة_والتلفزيون #وفاة_فنان #مشاهير #منوعات #أخبار #لايك #لايكات #تفاعل #UAE #sharjah