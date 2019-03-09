بإخراج المُقل وخرق الجلد.. طقوس ”مرعبة“ بمهرجان صوفي في الهند (صور)

يمارس هنود طقوسًا غريبًا في مهرجان ”صوفي“ والذي يقام غرب الهند، من خلال تعذيب أنفسهم.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قد نشرت صورًا مروّعة لاحتفالات الهنود خلال المهرجان، حيث تُظهر الصور المحتفلين وهم يقومون ببعض الحركات غير المألوفة في الشوارع.

ويمكن رؤية رجال دين صوفيين وهم يخرجون مُقل أعينهم بالسيوف، وثقب ألسنتهم بعصا معدنية لإحياء ذكرى وفاة القديس الصوفي الذي أسس نظام الصوفية الجيشتية منذ حوالي 800 عام.

ويعد ذلك الموكب الديني بمدينة ”أجمير“ في ولاية ”راجاستان“ غرب الهند، جزءًا من الاحتفال الطويل لستة أيام بالقدّيس.

واعتادت الطرق الصوفية في الهند، إقامة هذا الاحتفال الكبير كل عام، حيث يشارك فيه عدد كبير من رجال الدين والتصوف الإسلامي، من كافة أرجاء العالم.