في اليوم العالمي للمرأة.. إيران تعتقل شابًا طلب يد فتاة في إحدى الأسواق العامة (صور وفيديو)

اعتقلت السلطات الإيرانية بمدينة آراك وسط البلاد، اليوم السبت، شابًا أقدم على طلب يد فتاة للزواج منها في إحدى أسواق المدينة يوم أمس الجمعة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف في الثامن من آذار/مارس كل عام.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم السبت، عن المتحدث باسم إدارة الشرطة بمدينة آراك محمود خلجي، قوله إنه ”تم القبض على شابين حاولا تقديم طلب للزواج في متجر جولستان بمدينة آراك، وأطلق سراحهما بكفالة حتى صدور الحكم النهائي“.

وأضاف خلجي أن ذلك جاء إثر ”تداول ناشطين إيرانيين أمس مقطع فيديو يظهر قيام شاب بطلب يد فتاة للزواج منها“، معتبرًا أن ”هذه الخطوة تتناقض مع الشريعة الإسلامية من قبل فتاة وشاب في أحد مراكز التسوق في مدينة آراك“.

ولفت إلى أن السلطات الأمنية، ووفقًا لأوامر المدعي العام لمدينة آراك، قامت باعتقال الشاب والفتاة بسبب سلوكهما ونشرهما للثقافة الغربية ومخالفة العفة الإسلامية، وتم اعتقال الشابين وتقديمهما إلى السلطة القضائية.

وقال: ”هذه الفتاة وهذا الشاب تم تسجيل عقد للزواج بشكل رسمي لهما قبل فترة، لكنهما حاولا تقليد الثقافات والعادات الغربية لنشرها في المجتمع“.