ناشطة مغربية تتهم السلطات بالتكتم على وضعية الأمهات العازبات

قالت الناشطة الحقوقية المغربية ”عائشة الشنا“، إنه ”لا توجد أية إحصائيات جديدة حول وضعية النساء العازبات في المملكة؛ بسبب تكتم الجهات الرسمية على المعلومات بهذا الخصوص“.

وأوضحت رئيسة التضامن النسوي، المعروفة اختصارًا بـ“إنصاف“ في تصريح لموقع ”اليوم 24“ المحلي، أن جمعيتها حاولت إنجاز تلك الدراسة، لكن الجهات المعنية امتنعت عن تزويدهم بالمعلومات.

وأضافت أن ”352 ولادة طفل خارج إطار الزواج، تتم بشكل يومي في المغرب، بحسب دراسة أنجزت حول الموضوع، قبل سنوات“.

ودعت عائشة الشنا، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، إلى الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، فيما طالبت بـ“تدريس التربية الجنسية في المدارس؛ لتوعية الجيل الناشئ“.

وتعرف عائشة الشنا باهتمامها بالأمهات العازبات، ومساعدتهن على العمل ورعاية أطفالهن لمواجهة نظرة المجتمع القاسية، وهي أول من أنشأ مؤسسة خيرية بهذا الخصوص في المغرب.

وحصلت هذه السيدة على عدة جوائز مقابل عملها الإنساني، كجائزة أوبيس عام 2009، والتي بلغت قيمتها مليون دولار، وصرحت وقتها أنها ستستثمرها في مشاريع تدر دخلًا على الجمعية التي ترأسها.