في يومهن العالمي.. تقرير رسمي: 75% من المغربيات ”غير نشيطات“

كشف تقرير رسمي مغربي، نُشر مساء الخميس، عن معلومات مثيرة تتعلق بالمرأة المغربية، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام.

وقال التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب، إن ”عدد النساء في المغرب بلغ في منتصف العام 2018 نحو 17.67 مليون، أي ما يمثل أكثر بقليل من نصف سكان المغرب (50.1%)“.

وأضاف أن 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر، هن أرامل أو مطلقات، و65.6% منهن أميات والأغلبية (بنسبة 75%) غير نشيطات.

البطالة

وبين أن النساء يعانين من البطالة أكثر من الرجال في المغرب، بنسبة %14، مقابل 8.4% عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن ”نسبة ولوج النساء إلى المناصب العليا ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية ضعيف جدًا“.

تراجع الخصوبة

وسجلت المندوبية ذاتها انخفاض الخصوبة لدى المغربيات من 4.46 طفل لكل امرأة في العام 1987 إلى 2.2 طفل في العام 2014.

وحسب المصدر ذاته، تراجعت الخصوبة في الوسط القروي من 5.95 طفل لكل امرأة عام 1987 إلى 2.5 عام 2014، أما في الوسط الحضري فقد انخفضت بدورها إلى طفلين لكل امرأة.

العنف

وأبرزت مندوبية التخطيط أن نسبة تعنيف المرأة المغربية في تزايد مستمر، حيث بلغ معدل انتشار العنف ضد النساء في مختلف الفضاءات 62.8% (67.5% بالوسط الحضري و56% بالوسط القروي، 55% بالفضاء الأسري، و32.9% بالفضاءات العامة).

الأمية

وأشار التقرير إلى أن واحدة من كل 10 فتيات تتراوح أعمارهن بين 7 و12 سنة، هي غير متعلمة في المناطق القروية، و14.8% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة أميات.