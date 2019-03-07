بعد 24 عامًا على مغادرته.. معلم أردني يعود للقاء طلابه في السعودية (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لحظة عودة مدرس لغة عربية أردني إلى مركز ”تمنية“ في مدينة أبها، بعد 24 عامًا على مغادرته لمنطقة عسير وانتهاء عمله في المملكة.

ووصل المعلم يوسف خليل إلى السعودية قبل 5 عقود، تحديدًا في عام 1969م، وتولى مهام التدريس في متوسطة ”تمنية“ حتى عام 1995م، وفق موقع ”أخبار 24“ المحلي.

في مشهد مليء بالحنين والذكريات للماضي.. معلم أردني يعود للقاء طلابه في #السعودية بعد 24 عاما على مغادرته #إرم_نيوز #أبها pic.twitter.com/qlnBa2a9KD — إرم نيوز (@EremNews) March 7, 2019

والتقى المعلم بعدد كبير من طلابه القدامى الذين قرروا إقامة حفل كبير لاستقباله وتكريمه والاحتفاء به، وظهر التأثر بين المعلم وطلابه الذين صاروا رجالًا اليوم.