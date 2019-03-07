بعد 24 عامًا على مغادرته.. معلم أردني يعود للقاء طلابه في السعودية (فيديو)

بعد 24 عامًا على مغادرته.. معلم أردني يعود للقاء طلابه في السعودية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لحظة عودة مدرس لغة عربية أردني إلى مركز ”تمنية“ في مدينة أبها، بعد 24 عامًا على مغادرته لمنطقة عسير وانتهاء عمله في المملكة.

ووصل المعلم يوسف خليل إلى السعودية قبل 5 عقود، تحديدًا في عام 1969م، وتولى مهام التدريس في متوسطة ”تمنية“ حتى عام 1995م، وفق موقع ”أخبار 24“ المحلي.

 

والتقى المعلم بعدد كبير من طلابه القدامى الذين قرروا إقامة حفل كبير لاستقباله وتكريمه والاحتفاء به، وظهر التأثر بين المعلم وطلابه الذين صاروا رجالًا اليوم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً