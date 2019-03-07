الكويت تمنع ربات المنازل الوافدات من الحصول على رخص قيادة السيارات

كشف مصدر أمني كويتي في الإدارة العامة للمرور، أنه لن يتم منح رخص قيادة لربات المنازل، سوى لـ8 حالات فقط مستثناة من القرار الأخير، الذي نظم عملية الحصول على رخص القيادة في البلاد.

وقال المصدر الأمني لصحيفة ”القبس“ المحلية، إن ”الحالات المستثناة من القرار من ربات المنازل ولديهن أبناء أن يكون أزواجهن من الفئات الآتية: أعضاء النيابة العامة، والمستشارون، والخبراء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد، والأطباء، والصيادلة، والمدراء العامون ومساعدوهم، بشرط أن لا تقل رواتبهم عن 600 دينار“.

وأوضح المصدر أن ”إدارات المرور في المحافظات جميعها غير مخولة بمنح رخص قيادة لربات المنازل السوريات، وأن قرار المنح ينحصر عند الوكيل المساعد للمرور، ومساعد المدير العام لشؤون التراخيص“.

وجاء تصريح المصدر الأمني، عقب يوم من إصدار قرار منع إصدار رخص قيادة للسيارات لفئتين من شرائح المجتمع، وهما المؤذنون والممرضون؛ لعدم حاجتهما للرخصة حسب ما تراه وزارة الداخلية الكويتية.

وتسعى وزارة الداخلية الكويتية منذ أعوام لفرض شروط محددة وشديدة لمنح رخص القيادة، وإجراء تعديلات على قوانين المرور؛ للحد من الأزمة المرورية في البلد الخليجي.