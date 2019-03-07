العدل والصحة بالكويت: لا توجد طلبات بزواج مثليين بواقعة تزوير عقود بدل الإيجار

أكدت كل من وزارتي العدل والصحة في الكويت، أن ما تردد عن وقوع زواج لمثليين، عقب الكشف عن 400 حالة تتلقى بدل الإيجار لعقود زواج بين ”رجل ورجل“، غير صحيح، مبينتان أن ”هذا النوع من الزواج محرم شرعًا، ومحظور وفق القانون بالكويت“.

وشددتا على ”عدم وجود أي حالات تقدمت بطلبات زواج لمثليين، أو طلبات توثيق عقود زواج“، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكان النائب في مجلس الأمة عبدالله الرومي، قد أثار جدلًا؛ بإعلانه اكتشاف 400 حالة تتلقى بدل الإيجار، فيما البيانات تفيد بأنّ ”اسم الزوجة رجل“، وكأن الزواج عقد بين ”رجل ورجل“.

فيما رأى النائب الحميدي السبيعي، أن ”الحاصل هو تزوير وليس زواج مثليين“.

وهو ما أكده النائب عبدالكريم الكندري، معلقًا أن الموضوع ”تزوير ولا يمكن السكوت عنه، وأن هناك جهات معنية مسؤولة عن التعامل مع الأمر، وهي وزارتا العدل والإسكان، وتجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة“.

واعترفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، بأنه ”تبين وجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل، وأنه بعد المراجعة هناك حق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الإيجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني“.

بدوره؛ أوصى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بفتح تحقيق في الموضوع وتقديم تقرير إليه، وإحالة الملف إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، في حال ثبوته.