بالفيديو.. السعودية تهاني المنيع تجذب الملايين بابتسامتها في المحكمة.. تعرف على قصتها

جذبت الأكاديمية السعودية، تهاني المنيع، أنظار الملايين في السعودية وخارجها، بعد أن حقق مقطع فيديو لها في إحدى المحاكم الأمريكية التي كانت تدرس في إحدى جامعاتها، نسب مشاهدة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مدونون سعوديون مقطع الفيديو بعد أن قام أحدهم قبل يومين بترجمته للعربية، لتتضح تفاصيل قصة الشابة السعودية التي كانت في المحكمة للنظر في قضية مخالفات مرورية متراكمة عليها وتتعلق بمكان إيقاف سيارتها.

وتعود القصة في الأساس إلى ما قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، وقد تخرجت المنيع من جامعتها بتخصص هندسة الشبكات، وعادت للرياض بعد ذلك، لكن شهرة القاضي الأمريكي الذي وقفت أمامه، وابتسامتها في المحكمة والتي دفعته لإلغاء الغرامات المترتبة عليها، جذبت معجبين كثرًا بسلوك الطالبة الجامعية.

وفي الفيديو، تقف المنيع مبتسمة أمام القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الذي يوصف بالقاضي الرحيم، وتنتشر مقاطع فيديو لمحاكماته على نطاق واسع، ليقرر في نهاية الجلسة إعفاءها من الغرامات، ويحقق مقطع الفيديو الذي نشرته المحكمة على حسابها في موقع ”يوتيوب“ أكثر من نصف مليون مشاهدة.

لكن الترجمة العربية الحديثة لمحاكمة المنيع، وجدت تفاعلًا أكبر، فالفيديو الذي نشره الكاتب السعودي فهد الأحمد للقصة، على حسابه في موقع ”تويتر“ جذب أكثر من مليون مشاهدة، بينما دخلت وسائل الإعلام المحلية على الخط، وبدأت السباق لاستضافة المنيع.

تهاني طالبة سعودية نالت اعجاب القاضي بفضل ابتسامتها وموقفها الايجابي…#فهد_الأحمدي #فيديو pic.twitter.com/XXIjb757uS — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) March 4, 2019

وظهرت المنيع وقصتها بالفعل على شاشة قناة ”إم بي سي“ وقناة ”العربية“ وصحيفة ”عكاظ“ ومواقع إخبارية محلية أخرى، أشارت جميعها للأثر الإيجابي الذي تركته الشابة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي السعودية بابتسامتها.

الطالبة تهاني المنيع تحكي قصتها كاملة لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/IeUvAktON2 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 6, 2019

ولا تخفي تهاني دهشتها من الشهرة التي حققتها قصتها في المحكمة، وبدت سعيدة بذلك التفاعل معها، والإشادة بسلوكها الذي به القاضي ذاته قبل أن يعفيها من الغرامات، وتنهي رحلة ابتعاثها للدراسة في الخارج بتلك القصة.