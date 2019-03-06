سكوتلاندا تمنح البغايا حق الانضمام لغرف التجارة

منحت سكوتلاندا جانحات الشوارع حق الانضمام للاتحاد التجاري (غرف التجارة) لتتولى الدفاع عن حقوقهن من زاوية أنهم ”عاملات في مجال الجنس“.

أوردت ذلك شبكة ”نيوز ريببلك“ التي قالت إن هذا الحق يمنح البغايا حق الاندراج مع غرف التجارة والصناعة ضمن الاتحاد التجاري.

ونقل الموقع عن، ريا وولفسون، رئيسة ”الاتحاد التجاري“ فرع غلاسكو قولها إن ”البغاء عمل وإنه يستحق الحماية القانونية“.

كما نقل عن ميغارا فيوري، التي وصفها بأنها التي قادت جهود إنشاء نقابة تجارية للبغايا، قولها إن ما تقوم به يستهدف منح العاملات في الجنس استقلالية في إدارة أعمالهن بالطريقة التي يرونها مناسبة لهن، ما دام هذا النشاط آمنًا.

وقالت ”نيوز ريببلك“ إن الاتحاد التجاري للبغايا في غلاسكو سيضم أيضًا العاملات في مجال التعري ورقص الـ“غوغو“ وصناعة فيديوهات الإثارة.