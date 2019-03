شاهد العرض.. رجل أعمال يبحث عن ”عريس مثالي“ لابنته العشرينية‎ (صور)

View this post on Instagram

في قرار غريب من نوعه.. مليونير تايلندي يدعى أرون رودثونغ يعرض ابنته للزواج مقابل مبلغ يقارب 315 ألف دولار لمن يتزوجها، وتدعى ابنته كارنسيتا، وتجيد إلى جانب التايلاندية اللغتين الصينية والإنجليزية بطلاقة، فضلًا عن أنه سيتخلى عن كل أعماله لزوجها المستقبلي.. فهل لديك أصدقاء أو أحدًا تعرفه يقبل بهذا العرض؟