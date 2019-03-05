شاهد العرض.. رجل أعمال يبحث عن ”عريس مثالي“ لابنته العشرينية‎ (صور)

أعلن رجل أعمال في تايلاند، أنه سينظم مسابقة من أجل إيجاد عريس لابنته العشرينية التي ترغب في الزواج.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ”أرنون رودثونغ“ (58 عامًا)، الذي يعمل في بيع فاكهة ”دوريان“، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال رودثونغ، إن ابنته البالغة من العمر 26 عامًا، ترغب منذ مدة في الزواج، وإنه سينظم مسابقة لإيجاد زوج مثالي لها.

وأضاف أنه سيمنح الشخص الذي سيتزوج ابنته 10 ملايين بايت تايلندي ما يعادل نحو 314 ألف دولار.

ولم يبين رودثونغ، نوع المسابقة التي سينظمها، إلا أنه أفاد ”إذا انتظرت الشخص الذي سيكون عريسا لابنتي، فهذا سيستغرق وقتا طويلا، لذلك أدعو أن يأتي من الآن“.

بدورها، أعربت ابنته ”كارنسيتا رودثونغ“ عن سعادتها حيال فكرة والدها.

وقالت ”لست انتقائية، أبحث عن شخص أستطيع الذهاب معه إلى فعاليات اجتماعية، والتقاط الصور معا“.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تقدم مئات الشباب للزواج بابنة رجل الأعمال التايلاندي، عقب نشر رسالته عبر منصة التواصل الاجتماعي.