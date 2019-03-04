بجمع مبالغ مالية.. أصدقاء المغربية هند العشابي يحاولون إخراجها من السجن‎

قال رضوان الرامي، المحامي الخاص بسيدة الأعمال المغربية هند العشابي، اليوم الاثنين، إن هناك تحركات بين المقربين من موكلته لجمع المبلغ المطلوب في الشيك بدون رصيد المتسبب في سجنها للمرة الثانية، حسب موقع “ 360″ المغربي.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أجلت النظر في القضية استجابة لطلب دفاع المتهمة، وحددت لها جلسة يوم 8 آذار/مارس الجاري.

وسبق لمحامي مالكة مجموعة ”Dalia Company“، أن أصدر بلاغًا حول القضية جاء فيه :“الأمر يتعلق بشيك مسحوب عن الشركة المذكورة ومؤرخ في 13 حزيران/ يوليو 2016 بمبلغ 42 مليون درهم (حوالي 4.2 مليون دولار)، وقعته هند العشابي على بياض وسلمته لزوجها بناني محسن كريم، وذلك قصد تسيير أمور تتعلق بالشركة“.

وغادرت هند العشابي السجن في آب/ أغسطس الماضي، بعد قضائها سنتين خلف القضبان، بسبب القضية التي رفعها ضدها زوجها السابق سفير الكويت بإيطاليا، واتهمها فيها بالخيانة الزوجية والجمع بين رجلين.