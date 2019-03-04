تخلى عن النساء.. فأنفق أمواله على دمى مثيرة (صور)

يحرص رجل بريطاني على الاعتناء بـ 12 دميةً مثيرةً، بالحجم الطبيعي للبشر، اشتراها بعد طلاقه الثاني، حيث يقوم بإنفاق أمواله على شراء ملابس ومستحضرات تجميل لهن وكأنهن زوجاته.

ويضع ديان بيفان، الذي تخلى عن النساء، كل دمية في مكان مختلف من منزله، ما بين غرفة النوم، وصالة التلفاز والمطبخ.

وقال بيفان، البالغ من العمر 58 عامًا، لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إنه كان يريد الدمى في البداية كنماذج لممارسة هوايته في التصوير، ”ولكنها أصبحت أكثر من ذلك“.

ويؤكد بيفان أنه لا يعتبرهن زوجاته، ولكنهن يساعدنه على التخلص من الشعور بالوحدة بعد تقاعده من وظيفته كممرض، ويعملن على تحسين مزاجه.