طيار سعودي يتلقى مفاجأة غير متوقعة في آخر رحلة له (فيديو)

قرر 3 شبان من المملكة العربية السعودية مفاجأة والدهم في آخر يوم عمل له كقائد طائرة، بعد مسيرة دامت 43 عامًا.

وذكر أحد أبناء الطيار في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم يستعدون لمفاجأة والدهم الذي عمل على مدار سنين طويلة قائد طائرة، وقضى أكثر من 30 ألف ساعة محلقًا في السماء.

وقال الابن: ”اليوم معانا أبوية آخر رحلة مفاجأة مسوينه له، أبوية كابتن في (ناس)، طار أكثر من 30 ألف ساعة طيران، آخر عشر سنين في (ناس) أحلى الأيام اللي قضيناها وقضاها الوالد، ولكن اليوم خلاص اليوم آخر رحلة لأبوي، شركة (ناس) مسوين مفاجأة للوالد أو عدة مفاجآت، إحدى المفاجآت جايين للطيارة نحنا الثلاثة، وبإذن الله تعالى حنكمل المفاجأة داخل الطيارة مع الوالد ونحتفل مع بعض“.

بدوره، وجه قائد الطائرة، ويدعى أحمد، عبر مكبر الصوت خلال رحلة طيرانه الأخيرة، كلامه للمسافرين، مبينًا أنه في رحلته الأخيرة، ومقدمًا شكره لكل من ساعده ودعمه طوال مسيرته المهنية.

وقال: ”مسافرينا الكرام، معكم قائد الطائرة الكابتن أحمد صائم الدهر، الحمدلله بعد مسيرة حافلة دامت 43 سنة، و39 ألف ساعة طيران، وكانت 10 سنوات جميلة مع طيران ناس، و35 سنة مع الخطوط السعودية، هذه الرحلة الأخيرة لي كطيار قبل التقاعد، بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الطيارين بشركة ناس ولزملائي الذين طالما كانوا سندًا وعونًا في مسيرتي المهنية“.

وفوجئ الطيار بعدها بأبنائه الثلاثة الذين تواجدوا مع الركاب داخل الطائرة، حيث صفقوا له وعانقوه، وكتبوا له على قميصه الخاص بالطيران عبارات توديع.