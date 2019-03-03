نعي مؤثر في سلطنة عمان لعالم الاجتماع سالم تبوك

نعى عدد كبير من العُمانيين، وبينهم نخب ثقافية تضم كتابًا وإعلاميين وأكاديميين من تخصصات مختلفة، الأكاديمي العماني المعروف، سالم تبوك، الذي فارق الحياة فجر الأحد عن عمر ناهز الـ60 عامًا، متأثراً بتداعيات المرض.

وفارق سالم بن بخيت بن سالم جودان تبوك، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، الحياة في إحدى مستشفيات العاصمة التايلندية بانكوك، حيث كان يتلقى العلاج فيها على حساب ديوان البلاط السلطاني.

وقالت صحيفة ”الرؤية“ العمانية في نعي الراحل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة: ”تخسر عمان برحيله حكمة الطبيب الذي يشخِّص أمراض المجتمع بسماعة الضمير النقي“.

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، بالمدونين العمانيين الذي شاركوا في نعي الراحل، لا سيما منهم من درس عنده في الجامعة.

وقالت أسماء الشامسي، وهي طالبة سابقة عند الراحل، في نعي أستاذها: ”لم يكن مدرسًا فقط بل وصديقًا وأبًا، رحمك الله والسلام على روحك الشابة النابضة بالحياة وحب المعرفة، من أهم دكاترتي الذين أرشدوني ووجهوني وأوصلوني إلى ما أنا فيه اليوم، من حب للمعرفة والسعي وراءها والوعي بما في نفسي وما حولي. #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك“.

لم يكن مدرسا فقط بل وصديقًا وأبًا، رحمك الله والسلام على روحك الشابة والنابضة بالحياة وحب المعرفة، من أهم دكاترتي الذين أرشدوني ووجهوني وأوصلوني إلى ما أنا فيه اليوم من حب للمعرفة والسعي وراءها والوعي بما في نفسي وما حولي. #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك — أسماء الشامسي (@asmaashamsi) March 3, 2019

وعلق الباحث العماني في علم الاجتماع، يونس علي سالم، على وفاة زميله تبوك بالقول: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون سالم تبوك، من أجمل المحاضرين في قسم الاجتماع،، رحمه الله وغفر له وصبر أهله ومحبيه“.

لا حول ولا قوة إلا بالله

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع و إنا لفراقك لمحزونون. د. سالم تبوك من أجمل المحاضرين في قسم الاجتماع،، رحمه الله وغفر له وصبر أهله ومحبيه.. pic.twitter.com/O0vfBY7USn — يونس علي سالم (@dohdowanes1) March 3, 2019

وكتب مبارك الحمداني، وهو باحث في علم الاجتماع أيضًا في وداع زميله: ”خالص العزاء للوسط الأكاديمي وللسلطنة عمومًا.. رحيل البروفيسور سالم تبوك أستاذ الأنثروبولوجيا بقسم علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، قامة علمية تحدت الإعاقة ونذرت نفسها للوسط الأكاديمي، رحم الله سالم وأسكنه فسيح الجنان برحمته وعفوه“.

خالص العزاء للوسط الأكاديمي وللسلطنة عموماً #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك استاذ الأنثروبولوجيا بقسم #علم_الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، قامة علمية تحدت الإعاقة ونذرت نفسها للوسط الأكاديمي، رحم الله د.سالم وأسكنه فسيح الجنان برحمته وعفوه. pic.twitter.com/5SujvCMT49 — مبارك الحمداني (@ma_writer) March 3, 2019

ووفق مقربين من عائلة الراحل، فمن المقرر أن يتم دفن الراحل صباح الاثنين في منطقة قيرون حيرتي، فيما سيقام العزاء في جامع ”بيت محي الدين بن سيف في السعادة“.

الدفن غدا الساعة ٩ صباح في الجبل منطقة قيرون حيرتي في مقبرة رصم بسبب ان جثمان المرحوم ما يزال في تايلند حيث كان يتعالج رحمة الله عليه والعزاء بعد ذلك في جامع بيت محي الدين بن سيف في السعادة .#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك — ِِ سالم تبوك الحكلي ???????? (@jnoobdufar77) March 3, 2019

والراحل من مواليد جبال ظفار، وأصيب بالشلل الذي أقعده على كرسي متحرك، في وقت مبكر من حياته عقب عملية جراحية غير ناجحة، أجراها في الهند لعلاج مرض أصيب به.

‏وابتعث الأكاديمي الراحل إلى بريطانيا ودرس وعاش هناك 20 عامًا تقريبًا، وتخصص في علم الاجتماع وأصبح فيما بعد محاضرًا في علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس.

البروفيسور سالم بخيت جودان تبوك ولد في جبال ظفار الشماء لاب كريم اشتهر بنقاء السريرة والحكمة واسرة كريمة غادر مع عائلته في بداية صباه الى المهرة واجرى في شبابه عملية في الهند لعلاج مرض اصيب به من بداية حياته لم تكلل بالنجاح واصابته بالشلل#خزانة_ظفار #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك pic.twitter.com/lC9pqy7RdB — البارق الشرقي???????? (@salalah2019) March 3, 2019