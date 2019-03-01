بعد شهر كامل مشيًا على الأقدام.. الرحالة الإماراتي يصل إلى السعودية (صور)

وصل الرحالة الإماراتي الدكتور خالد جمال السويدي إلى السعودية، اليوم الجمعة، بعد رحلة دامت شهرًا كاملًا.

ووصل الرحالة الإماراتي، وهو المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى مكة المكرمة، بعد رحلة بدأت مطلع الشهر الماضي مشيًا على الأقدام.

وانطلق الرحالة السويدي من جامع الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ليقطع مسافة 2070 كيلو مترًا، بين جري ومشي، حاملًا شعار الحب والسلام.

وأوضح أن هذه الرحلة جاءت للتعبير عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبيّن الرحالة السويدي أن الهدف من رحلته، هو إيصال رسالة محبة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، مبديًا عن سعادته بالترحيب والتشجيع الصادق الذي قوبل به من قبل إخوته في السعودية.