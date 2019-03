View this post on Instagram

شيخ الأزهر: تعدد الزوجات ظلم للمرأة والأبناء.. والأصل واحدة . . قال شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، إن التراث الإسلامي يتضمن وجهات نظر مختلفة في فهم "اشتراط الكفاءة في الزواج"، فالبعض يرى أنه لا بد أن يكون الشاب في نفس المستوى الاجتماعي للفتاة، لكن الفهم الأقرب للنصوص الصحيحة هو أن الكفاءة تكون في الدين، بمعنى التقوى، وهي لا تعني التزام المسجد أو اللحية فقط.