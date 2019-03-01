استحداث وكالة نسائية تابعة لـ“شؤون الحرمين“ قريبًا بالسعودية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن السديس عن استحداث وكالة للشؤون النسائية قريبًا، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة ومجالات أوسع ترتقي بالخدمات المقدمة للمرأة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أكد السديس أن استحداث الوكالة النسائية يهدف إلى دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها العامة، سواء في الحرمين الشريفين أو في شتى المجالات الأخرى.

وأوضح أن إنشاء هذه الوكالة يأتي لاستقطاب العناصر النسائية الفعالة، وإتاحة الفرصة للمؤهلات والمتخصصات ومشاركتهن؛ لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.