تعرّف إلى آلية إصدار تأشيرة ”زيارة فعالية“ المستحدثة في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على استحداث تأشيرة باسم ”زيارة فعالية“، تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن القرار يتضمن اعتماد عدة ضوابط لإصدار تلك التأشيرة، تتضمن قيام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

كما تم تكليف وزارة الخارجية بالقيام بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني وتقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبها.

وتطبق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم الملكي، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.

وتقوم وزارة الخارجية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج تطبيق هذه التأشيرة والصعوبات – إن وجدت – والمقترحات في هذا الشأن، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ العمل بهذه التأشيرة.