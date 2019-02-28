تفاصيل قصة ”منسق الزهور“ السعودي وما حدث له بعد الفيديو

ذاع صيت منسق زهور سعودي خلال الساعات الماضية، بعد فيديو نشره يشتكي فيه من ملاحقات بلدية بحقه، وأثارت قصته تفاعلًا واسعًا وصل للجهات الرسمية التي استدعته لبحث قصته.

وحسب صحيفة ”سبق“ السعودية، وجّه أمين أمانة المنطقة الشرقية باستدعاء المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشتكي من مخالفات موظفي البلدية؛ إذ إنه يعمل منسق زهور، ويطالب بالنظر في وضعه بسبب ظروفه الأسرية.

و وجه -أيضًا- بإلغاء جميع المخالفات التي أعطيت للمواطن، وإيجاد حل سريع له لكسب رزقه بطريقة نظامية، وتقديم كل المساعدات له، وفقًا للصحيفة السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: ”سيتم مساعدة المواطن صاحب مقطع الفيديو في عملية كسب الرزق، عن طريق إحدى المبادرات التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، سواء مشروع بسطة أو مشروع فود ترك، أو إحدى الطرق الرسمية لضمان الاستمرارية له، وتم التواصل مع المواطن وسيتم معالجة أمره قريبًا“.

وكان مواطن سعودي طالب، عبر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، بمنحه رخصة نظامية لمزاولة مهنته ليعيش حياة كريمة هو وأسرته، وأضاف أن جميع الشركات والمؤسسات والوظائف رفضت توظيفه بسبب كبر سنه.