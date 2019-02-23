الأمن العراقي يقتحم مقرًا للحشد الشعبي يستخدم لتعاطي المخدرات وشرب الخمر

أفادت تقارير إخبارية عراقية أن القوات الأمنية العراقية اقتحمت اليوم السبت، مقرًا تابعًا لمليشيات الحشد الشعبي، وسط العاصمة العراقية بغداد، يستخدم للسهر والخمر.

ونقلت التقارير عن مصدر أمني عراقي، قوله إن ”قوة أمنية عراقية، بالاشتراك مع أمن هيئة الحشد، اقتحمت مكتبًا قريبًا من مطعم الحمراء وسط الجادرية، كان يُعتقد لعامين أنه مقر للأمن الوطني، وقد اتضح فيما بعد، أنه مكان استراحة لعناصر تابعة لفصائل متعددة من الحشد“.

وقالت المصادر أن ”القوة المقتحمة اعتقلت 23 عنصرًا وضبطت بحوزتهم مشروبات كحولية وحبوب مخدرات، فضلًا عن قطع سلاح غير مرخَّصة“.

وأطلقت الحكومة العراقية، مؤخرًا حملة لغلق عدد من مقرات المليشيات المسلحة في العاصمة بغداد، وسط دعوات بشمول الحملة كافة المحافظات العراقية.