الكويت تحتفي بالإمارات وحاكم دبي لعملها الفني المميز على الرمال

احتفت الكويت رسميًا وشعبيًا بدولة الإمارات وشعبها، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب الإنجاز الذي قدمته إمارة دبي للكويت وأميرها بحفر أكبر لوحة رملية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ احتفالًا بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف الـ 25 و26 من شهر شباط/ فبراير الجاري، وهما العيد الوطني الثامن والخمسون، وعيد التحرير الثامن والعشرون.

وأبدى الكويتيون، على اختلاف فئاتهم بين مسؤولين وإعلاميين ونشطاء، شكرهم واعتزازهم بالعمل الفني الساحر الذي قدمته إمارة دبي وحاكمها الشيخ محمد بن راشد لبلادهم، معبرين عن فخرهم بمتانة العلاقة بين البلدين.

واحتفلت دبي وحاكمها بالأعياد الوطنية الكويتية، من خلال تحطيم الأرقام القياسية وحفر أكبر لوحة في العالم على الرمال تحمل صورة أمير الكويت الشيخ صباح، بمساحة 170 ألف قدم مربع.

وتهافت الكويتيون لتقديم الشكر لدبي وحاكمها الذي هنأ الكويت بقوله: إن ”حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا، ومحفور في قلوبنا، ومحفور في تاريخنا“، مبدين سعادتهم بمبادرته التي وصفوها بأنها ”ليست بغريبة عليه وتعكس المحبة والترابط بين البلدين والشعبين“.

وأشاد القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي باللوحة الرملية ومبادرة الشيخ محمد بن راشد بها، قائلًا: ”هي مبادرة من مبادرات الشيخ محمد بن راشد والذي كعادته السنوية يفاجئنا بمبادرات قيمة في أعيادنا الوطنية يكون لها الأثر الطيب في نفوس الكويتيين، وتعكس مدى حبه على الصعيد الشخصي للكويت وأميرها قائد الإنسانية“.

حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا .. ومحفور في قلوبنا .. ومحفور في تاريخنا… كل عام وكويت المحبة .. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام pic.twitter.com/BeFLvjx6sI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 21, 2019

وتقدم الناشط الشهير في مواقع التواصل الاجتماعي فيصل البصري بالشكر إلى دولة الإمارات وحاكم دبي، قائلًا: ”الشيخ محمد بن راشد يفاجئ الجميع بطريقة تعبيره عن حبه للكويت، ويتحدث عن العلاقة التاريخية بين الكويت والإمارات“، مضيفًا أن ”الشيخ محمد من أكثر الحكام الذين يحبون الكويت“.

وقالت المحامية إلهام سيد عيدروس: ”شكرًا لك يا أسطورة الإبداع في الخليج شكرًا لك على هذه الفكرة الرائعة الطيبة التي أثرت في نفوسنا وشكرًا لهؤلاء الرجال الذين حفروا صورة أميرنا حفظه الله على أرضكم تحت أشعة الشمس وهم مبتسمون شكرًا لكم جميعًا وبارك الله فيكم وفي أرضكم وشعبكم الطيب“.

شكراً لك يا أسطورة الأبداع في الخليج ????????❤️????????

شكراً لك على هذه الفكرة الرائعة الطيبة التي أثرت في نفوسنا وشكراً لهؤلاء الرجال الذين حفروا صورة أميرنا حفظه الله على أرضكم تحت أشعة الشمس وهم مبتسمون ????????❤️????????شكراً لكم جميعاً

وبارك الله فيكم وفي أرضكم وشعبكم الطيب???? — المحاميةإلهام سيد عيدروس (@lawyerelham77) February 22, 2019

وترتبط الإمارات والكويت بعلاقات متينة وروابط أخوية راسخة وعلاقات تاريخية متجذرة، وتتبلور هذه العلاقات في مناسبات عدة ومواسم مختلفة، ومنها الأعياد الوطنية الكويتية من خلال الاحتفالات التي تقيمها دولة الإمارات لزوارها الكويتيين الذين يقضون إجازاتهم فيها.