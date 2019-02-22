امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب بكائه المستمر وضعف شخصيته

أقامت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة، بسبب كثرة بكائه وضعف شخصيته، ما جعلها لا تطيق العيش معه.

وقالت ”جميلة.م.ن“ البالغة من العمر 27 عامًا في دعواها أمام المحكمة، إنها متزوجة منذ سنة و8 أشهر زواجًا تقليديًا، وبعد الزواج اكتشفت أن زوجها ضعيف الشخصية، وكثير البكاء والنحيب على أتفه الأسباب، ولا يستطيع التحكم بأعصابه.

وأضافت:“زوجي ميسور الحال، يمتلك شقة ووظيفة مناسبة يتقاضى منها دخلًا يتجاوز الـ7 آلاف شهريًا، ولكنه جبان، ودائمًا ما يتحدث بالهمس وظننت أنها رومانسية، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه يخاف من كل شيء“.

وتابعت: ”حتى في الخلافات كنت أنا الرجل، فدائمًا كان يدفعني للتصدي لأهله ثم يهرب ويختبئ، أصبحت أنا الرجل وهو المرأة في البيت ولا يستطيع حمايتي، وأخشى ألا أقيم حدود الله معه، هذا بجانب تصرفات والدته ومعايرتها لي بأنها المتحكمة بزوجي، وسطوها على راتبه وراتبي بحجة تسديد ثمن الشقة التي تمتلكها“.

وبحسب البيانات، بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية في مصر 9364 حكمًا العام 2017، مقابل 6305 أحكام العام 2016، بزيادة قدرها 48.5٪ من جملة الأحكام.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكمًا بنسبة 76.9٪ من إجمالي الأحكام النهائية (9364 حكمًا).