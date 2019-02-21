أمير الكويت يصدر عفوًا عن مئات السجناء بمناسبة الأعياد الوطنية

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، مرسومًا أميريًا بالعفو والإفراج عن مجموعة من السجناء في قضايا مختلفة بمناسبة الأعياد الوطنية، التي تصادف يومي الـ 25 و 26 من شهر شباط/ فبراير الجاري، وهما العيد الوطني الثامن والخمسون، وعيد التحرير الثامن والعشرون.

وبلغ عدد السجناء الذين شملهم العفو الأميري (706)، منهم (161) إفراجًا فوريًا يتضمنهم عدد (47) مواطنًا وذلك صباح يوم الإثنين المقبل، و(545) تخفيض عقوبة يتضمنهم (148) مواطنًا تباعًا حسب قواعد العفو الأميري وتاريخ الإفراج المحدد لكل منهم، كما شمل المرسوم رفع سابقة الإبعاد القضائي عن (97) سجينًا من فئة غير محددي الجنسية، وإسقاط الغرامات عن (1074) غارمًا، وفق بيان وزارة الداخلية.

وذكر بيان الوزارة، أن ”هذه المبادرة جاءت بعد التعاون الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء من إعداد كشوفات العفو السامي بالإفراج عن السجناء الذين يقضون مدة عقوبتهم داخل السجن بحسن السير والسلوك بهدف إعطاء فرصة للمفرج عنهم ليعودوا إلى المجتمع عناصر نافعة“.

بمبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صدر المرسوم الأميري رقم (38/2019) بالعفو والإفراج عن 706 سجيناً وذلك بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين وعيد التحرير الثامن والعشرين. pic.twitter.com/SRs7dyzRHA — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 21, 2019

وكشف اللواء فراج الزعبي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، أن ”العفو الأميري هو عفو مشروط فكل من يرتكب من المفرج عنهم قضية تخل بالشرف والأمانة، أو قضايا جنائية بشكل عام سوف يلغى التخفيض عنه ويعاد إلى محبسه“.

ويبادر أمير الكويت في كل عام مع قرب الأعياد الوطنية، بمعايدة أبناء بلده بطريقته الخاصة من خلال مراسيم العفو عن السجناء، وتسديد الديون عن الغارمين، ومنح مبالغ مالية لبعض فئات المجتمع، في ظاهرة اعتاد عليها الشعب من أميرهم الملقب بـ“أمير الإنسانية“.